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Коммерсантъ FM
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Великобритания ввела санкции против руководства «Росатома», «Ростеха», «Газпрома» и четырех банков

Великобритания объявила о новых санкциях против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц. Под санкции попали руководители компании «Росатом», а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний «Ростеха» и «Алмаз-антей» и четырех банков.

В санкционные списки включили:

  • Маттиаса Варнига, гендиректора оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2, а также экс-члена совета директоров «Транснефти» и «Роснефти».
  • Любовь Кабаеву, мать гимнастки Алины Кабаевой.
  • Алексея Дюмина, главу Тульской области.
  • Алексея Козака, сын бывшего вице-премьера России и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака.
  • Елену Бурмистрову, гендиректора «Газпромэкспорт» и зампредседателя правления «Газпром».
  • Максута Шадаева, главу Минцифры России.
  • Сергея Александровского, гендиректора «Аэрофлота», а также восемь руководителей компании.
  • Яна Новикова, гендиректора «Алмаз-Антей».
  • 34 руководителя «Ростеха» и «Алмаз-антей», включая членов советов директоров, а также десять руководителей «Газпрома».

Под санкции также попали МТС-банк, банк «Санкт-Петербург», «УралСиб» и «Зенит». В санкционные списки также включили производителя радиолокационного оборудования для кораблей «Изумруд», авиастроительный завод «Сокол», заводы «Элекон» и «Звезда», а также компании «Рембаза» и «Ломо» и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Также Великобритания ввела запрет на экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, в том числе в беспилотниках. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая те, которые были переработаны в третьих странах.

Под санкции также попали пять руководителей иранской госкомпании Qods Aviation Industry. По мнению британского правительства, компания поставляет российской армии дроны для атак Украины.

Олеся Павленко

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