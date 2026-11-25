«Я честно и искренне работал на благо Севера. Верю, что и на следствии, и на суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговору»,— передал адвокат обращение Андрея Чибиса, которое не удалось зачитать в суде. Адвокат подчеркнул, что изначально следствие проверяло причастность Андрея Чибиса к незаконным валютным операциям, «но эти подозрения отпали». Защита будет добиваться перевода обвиняемого под домашний арест.