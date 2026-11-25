Защита Андрея Чибиса будет обжаловать его арест
Защита губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет обжаловать его арест. Адвокат Руслан Закалюжный заявил, что его подзащитный не согласен с обвинениями в хищении и получении взятки.
«Я честно и искренне работал на благо Севера. Верю, что и на следствии, и на суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговору»,— передал адвокат обращение Андрея Чибиса, которое не удалось зачитать в суде. Адвокат подчеркнул, что изначально следствие проверяло причастность Андрея Чибиса к незаконным валютным операциям, «но эти подозрения отпали». Защита будет добиваться перевода обвиняемого под домашний арест.
Андрей Чибис не просил отправить его в зону специальной военной операции, уточнил Руслан Закалюжный. По словам адвоката, обвиняемому не разъясняли, что он может подать такое заявление.
25 ноября судья Мещанского суда Москвы Мария Мельникова арестовала Андрея Чибиса по обвинению в хищении более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области, а также в растрате более 1 млрд руб. бюджетных средств Минтранса региона. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Еще один эпизод дела касается взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб. Вину он ни по одному эпизоду не признал.