«Выглядит как очень нетипичный организованный туризм»
Яна Лубнина — о кругосветном путешествии от Four Season
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Продать квартиру в Москве и отправиться в кругосветное путешествие: такой план мог бы возникнуть у тех, кто уже слышал про люксовый кругосветный тур на частном самолете при партнерстве сети Four Seasons. Сама поездка запланирована на май 2028-го (такому горизонту планирования хочется позавидовать отдельно от всего остального).
23 дня, восемь остановок, не более 48 гостей на борту Airbus A321 LR. Цена на человека при двухместном размещении — от $238 тыс. (сейчас это около 20 млн руб., примерная стоимость средней московской квартиры). Путешествующим в одиночку придется доплатить почти $24 тыс. В цену также не входят некоторые перелеты — до Сан-Франциско и из Великобритании.
Маршрут идет через Сеул, Ханчжоу, Шри-Ланку и Занзибар в Шарм-эш-Шейх, затем на Французскую Ривьеру, а заканчивается в Гемпшире. В Ханчжоу гостей ждет чайная церемония на плантации, на Шри-Ланке — путь цейлонской корицы, на Занзибаре — новый курорт Four Seasons, который откроется только через год, на Ривьере — яхта до Канн. С группой летят шеф-повар, врач и консьерж. Тур продает туроператор TCS World Travel, который обычно организует групповые рейсы на чартерных самолетах. Неприятная деталь — за визы отвечает сам турист.
Выглядит как очень нетипичный организованный туризм. На самом деле подобных кругосветных поездок было немало. Например, в 1995 году оператор TCS и Американский музей естественной истории повторили на самолете маршрут из «Вокруг света за 80 дней». Та же сеть Four Seasons запустила археологическую кругосветку в 2015 году, тогда три недели стоили около $120 тыс. Сеть отелей Aman в 2019-2022 гг. делала компактный кругосветный тур для 16-18 человек с личным водителем и гидом у группы, стоимость примерно $150 тыс. Путешествие к культурным и природным сокровищам всего мира организовывали National Geographic и Smithsonian Journeys, в самолет вмещали до 75 клиентов, цена — в районе $100 тыс.
Кругосветное путешествие будто тайная мечта из детства или большой план на некое будущее, который мы на самом деле редко приближаем. Тем временем в США замечают рост спроса на кругосветки: такие круизные туры бронируют на 20% больше, чем год назад (Pavlus Travel & Cruise).