Выглядит как очень нетипичный организованный туризм. На самом деле подобных кругосветных поездок было немало. Например, в 1995 году оператор TCS и Американский музей естественной истории повторили на самолете маршрут из «Вокруг света за 80 дней». Та же сеть Four Seasons запустила археологическую кругосветку в 2015 году, тогда три недели стоили около $120 тыс. Сеть отелей Aman в 2019-2022 гг. делала компактный кругосветный тур для 16-18 человек с личным водителем и гидом у группы, стоимость примерно $150 тыс. Путешествие к культурным и природным сокровищам всего мира организовывали National Geographic и Smithsonian Journeys, в самолет вмещали до 75 клиентов, цена — в районе $100 тыс.