Bloomberg: США будут давить на страны и компании, которые еще не ввели санкции против России

Администрация США будет оказывать давление на страны, которые пытаются «удержаться в двух лагерях», сохранив торговые связи и с Россией и с Западом, пишет Bloomberg. По информации издания, давление будет сосредоточено на тех компаниях в этих странах, которые имеют торговые связи с США.

Как пишет Bloomberg, в последние несколько недель представители администрации США посещали Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Также США планируют переговоры по этому вопросу с Китаем.

«Даже там, где политический лидер может стремиться найти что-то похожее на нейтральную или уравновешенную политическую позицию, это не подходит для банка или компании. Выбор для частных фирм в этих юрисдикциях гораздо более очевиден. И это часть нашего проекта, чтобы помочь прояснить этот выбор»,— сказала изданию помощник министра финансов Элизабет Розенберг.

Также Bloomberg со ссылкой на бывшего чиновника казначейства Франции Агату Демаре пишет, что США постепенно теряют влияние на страны, против которых вводят санкции. Иран, Куба, Сирия, Мьянма, Северная Корея и Венесуэла, а также Россия с Китаем считают, что санкции останутся в силе навсегда. По ее словам, правительства стран считают, что им стоит приспособиться к санкциям и переориентировать торговлю, а не добиваться их отмены.

Bloomberg отмечает, что санкции стали основой американской политики. «Мы делаем ставку на предположение, что даже у такого автократа, как Путин, есть общественный договор со своим народом. Если все, что он производит, — это нестабильность и неуверенность, то, в конечном счете, продолжать терпеть неудачи не в его личных интересах»,— сказал Bloomberg Далип Сингх, заместитель советник президента США по нацбезопасности и один из авторов санкций против России.

После ввода российских войск на Украину США ввели несколько раундов санкций против России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новые санкции, о которых объявят 24 февраля — в годовщину начала военного конфликта. По ее словам, в санкционные списки внесут российские банки и китайские компании.

Олеся Павленко