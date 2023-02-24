Австралия расширила санкции против России

Австралия добавила в санкционный список 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России, сообщило австралийское Минобороны. Санкции коснулись, в частности, патриарха Кирилла, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Из компаний под ограничения подпали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.

Полный список (.xlsx) опубликован на сайте МИД Австралии. Согласно ему, санкции ввели против нескольких губернаторов, в том числе граничащих с Украиной регионов — губернатора Брянской области Александра Богомаза и губернатора Курской области Романа Старовойта. Также в список включили ряд сотрудников ЦИКа, военнослужащих и министров, в том числе главу Минздрава Михаила Мурашко, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, вице-премьера—главу Минпромторга Дениса Мантурова, главу Минэнерго Николая Шульгинова.

«Австралия уже ввела более 1000 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России на Украину... Мы вновь призываем Россию вывести свои войска с территории Украины и положить конец этой войне»,— говорится в пресс-релизе министерства обороны. Там также добавили, что поддержали резолюцию ООН с аналогичным призывом, которую накануне приняли на Генеральной Ассамблее всемирной организации.

В 2022 году австралийские власти ввели ограничения против 75 депутатов Госдумы. Санкции расширяли в апреле, мае, июле. Также Австралия запретила России импортировать предметы роскоши из страны, действует запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд. Кроме того, австралийские власти присоединились к ценовому потолку на российскую нефть, а также оказывают военную помощь Украине.

Лаура Кеффер