Об этом министр заявил после того, как страны подписали подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В Баку назвали документ новой вехой в отношениях государств. Документ, как написала пресс-служба азербайджанского МИД в соцсети X, позволит развить связи стран в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной сферах, области коммуникаций «и других направлениях, представляющих взаимный интерес».