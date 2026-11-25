Литва поможет Азербайджану упростить визовый режим с ЕС
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс окажет поддержку упрощению визового режима между Азербайджаном и странами Евросоюза. Республика станет страной — председателем Совета ЕС в следующем году и в этом статусе «будет стремиться к формированию единой позиции по Азербайджану», пообещал министр.
«Я действительно верю, что создание более благоприятных условий для поездок и расширение контактов укрепляют взаимопонимание и создают новые возможности для сотрудничества между странами»,— сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым (цитата по «Азери-Пресс»).
Господин Будрис выразил надежду на то, что «Азербайджан станет еще более сильной страной», и заявил, что партнерство Баку с Европой имеет большое значение. «Наши лидеры поддерживают весьма активные контакты. Мы гордимся тем, что азербайджанские студенты получают образование в Литве»,— отметил он.
Об этом министр заявил после того, как страны подписали подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В Баку назвали документ новой вехой в отношениях государств. Документ, как написала пресс-служба азербайджанского МИД в соцсети X, позволит развить связи стран в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной сферах, области коммуникаций «и других направлениях, представляющих взаимный интерес».