Польские танки Leopard уже находятся на Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны заявил, что первые танки Leopard 2 из обещанных 14 сегодня, 24 февраля, уже попали на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron, Reuters Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron, Reuters

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника сообщило, что Польша направит первую партию из 14 обещанных танков Leopard 2 сегодня. По словам источника, об этом объявит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе сегодняшнего визита в Киев.

Польша одной из первых объявила о том, что собирается передать немецкие танки Leopard 2 ВСУ. Позднее она присоединилась к коалиции стран, которые готовы поставить Украине танки Leopard 2. В нее помимо Польши вошли Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Португалия. По информации Die Welt, Нидерланды и Дания впоследствии отказались поставлять танки на Украину.

Великобритания и США объявляли о планах направить Challenger и Abrams. Президент США Джо Байден заявил, что союзники планируют поставить ВСУ в общей сложности около 700 танков. Также американский президент анонсировал совместные поставки Украине тысяч бронемашин и более 2 млн снарядов.

О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов