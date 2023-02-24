Швеция поставит Украине десять танков Leopard 2

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что его страна передаст Украине десять немецких танков Leopard 2A5, а также поставит ВСУ противоракетные системы IRIS-T и установки ПВО Hawk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Leopard 2

Фото: Andreas Sjolin / TT News Agency / Reuters Leopard 2

Фото: Andreas Sjolin / TT News Agency / Reuters

Ранее сегодня, 24 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине первых 4 танков Leopard 2А4 из 14 обещанных. Вчера, 23 февраля, об отправке ВСУ трех бронированных машин разминирования на базе танка Leopard 2 сообщила Финляндия.

20 февраля президент США Джо Байден в ходе визита в Киев рассказал о планах поставить ВСУ не менее 700 танков. Будущие поставки танков Leopard на Украину также анонсировали Германия, Испания, Канада, Норвегия и Португалия. Великобритания и США объявляли о планах направить ВСУ Challenger и Abrams.

Что происходит спустя год после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов