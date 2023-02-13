«Москвичи» начали завозить, «китайцев» начали собирать

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В столичные автосалоны завезли электромобили «Москвич». Калининградский «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5. На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге продлили режим простоя до конца февраля. АвтоВАЗ столкнулся с временным дефицитом лакокрасочных материалов. Правительство продлило действие правил сертификации автомобилей, позволяющих их выпуск в упрощенных версиях. В России наблюдается дефицит зимних шин. Общее число автосалонов китайских марок в России в 2022 году впервые превысило тысячу, это почти треть всех работавших салонов. В 2022 году на покупку новых автомобилей в России потратили 1,5 трлн руб.

День 346-й. 4 февраля. Суббота

04.02.2023 17:37

Суд в Ростове-на-Дону приговорил супругов Олега Денисова и Ирину Кузнецову к двум годам и восьми месяцам, а также к двум годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по делу о поджоге автомобиля с Z-символикой.

День 345-й. 3 февраля. Пятница

03.02.2023 19:36

В России наблюдается дефицит зимних шин, которые используются для китайских кроссоверов. Вместе с тем доля китайских автомобилей на российском рынке в 2022 году составила 30%.

03.02.2023 12:55

По итогам января 2023 года продажи АвтоВАЗа в России составили 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей. Это почти на 3% ниже, чем в январе прошлого года.

Наиболее популярной моделью стала Lada Granta. В январе продано 11 905 автомобилей — на 115,4% больше, чем в отчетном периоде прошлого года.

03.02.2023 11:05

В 2022 году общее число автосалонов китайских марок в России впервые превысило тысячу, составив 1 041. Это почти треть дилерских сетей всех работавших салонов (3 139). Лидером по числу открытий стала марка Omoda (108 салонов), лидером по среднему количеству продаж за год с одного дилерского центра остается Haval (285 машин).

День 344-й. 2 февраля. Четверг

02.02.2023 20:59

В столичные автосалоны завезли электромобили «Москвич». Стоимость машины пока везде одинаковая — 3,5 млн руб.

02.02.2023 16:03

АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend во флагманской версии Urban (ее стоимость составляет от 869,5 тыс. руб.) и ее особом исполнении Black (оценивается минимум в 878,5 тыс. руб.).

02.02.2023 11:22

Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предлагает зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч. Сейчас себестоимость электроэнергии в регионах в основном выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях доходит до 25 руб. Эту инициативу можно реализовать только за счет субсидий. Аналитики считают обоснованной господдержку сегмента на столь раннем этапе развития. Но другая идея «Моторинвеста», о введении квоты в 10% на закупку электромобилей в такси и каршеринги, пока не встретила понимания у потенциальных партнеров.

02.02.2023 07:51

Пять человек стали жертвами пожара в строительных бытовках в Севастополе, в них жили строители трассы «Таврида».

02.02.2023 00:51

МТС в 2023 году начнет производство в РФ сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Раньше подобные устройства выпускал «Яндекс», но прекратил их продажи. Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании.

День 343-й. 1 февраля. Среда

01.02.2023 19:44

За 2022 год в России было произведено 450 тыс. легковых автомобилей (-67% за год). Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

01.02.2023 18:16

«Это сильно снижает безопасность таких [«упрощенных» автомобилей] транспортных средств, потому что они создавались, например, под наличие подушки безопасности и зоны деформации кузова, а их убирают, тормозная система рассчитывалась на наличие ABS, а ее убирают. Количество аварий и смертельных случаев в таком случае будет расти», — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

01.02.2023 14:45

В 2022 году продажи подержанных автомобилей в России сократились до 4,86 млн шт., что на 18,8% меньше, чем в 2021 году. В тройку регионов-лидеров по продажам подержанных автомобилей вошли Москва (303,1 тыс. шт.; 12,4%), Подмосковье (299 тыс. шт.; -18%) и Краснодарский край (251,4 тыс. шт.; -16,9%).

01.02.2023 11:48

Опрошенные “Ъ FM” юристы отмечают, что, несмотря на санкции и проблемы с автозапчастями, закон на стороне потребителя. Не отремонтировали гарантийную машину вовремя — требуйте новую! Если автомобиля нет, дилер обязан вернуть его рыночную стоимость. Под эту статью, к примеру, вполне может попасть компания Toyota Motor Corporation, которая в январе объявила отзыв более 47 тыс. машин, проданных в России за последние два года. И деталей, по мнению специалистов, на всех сразу просто не хватит.

01.02.2023 09:13

Правительство продлило до 1 июня действие правил сертификации автомобилей, позволяющих их выпуск в упрощенных версиях.

01.02.2023 01:16

31 января в Нижнем Новгороде заработал пилотный проект электротакси. Теперь при заказе машины через приложение «Яндекс.Такси» по тарифам «комфорт» и «комфорт плюс» к пассажиру может приехать электротаксомотор российского бренда Evolute. Эти машины выпускает липецкий завод «Моторинвест» на базе китайского автомобиля Dongfeng.

День 342-й. 31 января. Вторник

31.01.2023 12:40

В 2022 году на покупку новых автомобилей в России потратили 1,5 трлн руб. Результат оказался вдвое ниже расходов на новые легковые автомобили в 2021 году (более 3 трлн руб.) и минимальным за последние 12 лет, начиная с 2011 года.

31.01.2023 11:13

«Автотор» возобновил производство автомобилей и планирует выпустить до 100 тыс. китайских машин в этом году. При негативном сценарии план скорректируют до 70 тыс. Концерн начал сборку седана Kaiyi E5, а до конца года в планах поставить на конвейер еще три модели марки.

31.01.2023 08:31

На Крымском мосту восстановили движение после ремонта.

День 341-й. 30 января. Понедельник

30.01.2023 20:51

Российские «Газпромнефть», «Татнефть» и ряд частных структур начали поставлять в Узбекистан на 69 автозаправок бензин Аи-80. Причиной для импорта Аи-80 стали «резкие холода и ограничение работы автомобильных газовых заправок», пояснили в компании.

30.01.2023 19:05

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге продлили режим простоя до конца февраля. Завод прекратил производство в марте 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих.

Сотрудники завода утверждают, что на предприятии продолжаются сокращения. В пресс-службе завода отказались комментировать ТАСС эту информацию.

30.01.2023 18:32

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что на предприятиях компании есть «небольшой дефицит отдельных оттенков лакокрасочных материалов». Там добавили, что в ближайшее время эта проблема будет решена при поддержке профильного ведомства.

30.01.2023 18:07

Калининградский «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, и планирует выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году. Компания заявляет, что это не последний китайский партнер, автомобили которого встанут на освободившиеся после приостановки работы с Kia, Hyundai и BMW площади. Речь идет как минимум о BAIC и Dongfeng.

30.01.2023 14:09

Компания «Автотор» возобновила выпуск автомобилей — на заводе в Калининграде началась сборка седанов Kaiyi E5.

30.01.2023 13:46

Средний размер автокредита в России вырос сразу на 14% — до 1,24 млн руб. Это максимальный показатель с начала весны 2022 года. Совокупный объем займов на покупку машин увеличился более чем на 5% — до почти 58 млрд руб.

30.01.2023 11:32

АвтоВАЗ столкнулся с временным дефицитом лакокрасочных материалов, машины Lada сейчас можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах, а другие цвета будут доступны не раньше марта. До этого машины Lada были представлены в шести-восьми цветах.