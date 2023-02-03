Продажи АвтоВАЗа в январе снизились на 3% год к году

По итогам января 2023 года продажи АвтоВАЗа в России составили 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей. Это почти на 3% ниже, чем в январе прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, по итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда.

Наиболее популярной моделью стала Lada Granta. В январе продано 11 905 автомобилей — на 115,4% больше, чем в отчетном периоде прошлого года. Большим спросом пользуется семейство Lada Niva: в первом месяце 2023 года было продано 4950 внедорожников Niva Legend и Niva Travel, что на 94% выше января прошлого года.

В частности, официальные дилеры Lada продали 2886 Niva Travel (+123,7% к январю 2022 года) и 2064 Niva Legend (+63,2%).

По словам вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, два семейства — Granta и Niva — практически повторили результат продаж января прошлого года, когда дилеры продавали шесть моделей Niva. Он отметил, что доля рынка превысила 40%.

По итогам 2022 года продажи АвтоВАЗа составили 188,6 тыс. авто. Доля концерна на российском рынке по итогам прошлого года достигла 27,9%. В 2021 году АвтоВАЗ выпустил 350,7 тыс. автомобилей, в 2022-м продажи упали на 46%.

О ситуации в российском автопроме — в публикации «Ъ» «Машины заехали на пит-стоп».

Дарья Эрозбек