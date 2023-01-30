«Автотор» начал сборку седанов Kaiyi E5

Компания «Автотор» возобновила выпуск автомобилей — на заводе в Калининграде началась сборка седанов Kaiyi E5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cowin Xuandu

Фото: Cowin Cowin Xuandu

Фото: Cowin

Для запуска новой модели в производство был модернизирован конвейер, а инвестиции в производство составили 100 млн. руб. Пилотная сборка моделей велась с декабря 2022 по январь 2023 года, а 30 января начался выпуск товарных седанов.

На конвейер встал седан Kaiyi E5, оснащенный 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Продажи автомобиля начнутся до конца 2023 года — стоимость модели будет названа ближе к выходу новинки на рынок. До конца года в России появятся еще три модели Kaiyi, включая кроссоверы X3 и X3 Pro.

Напомним, бренд Kaiyi вырос из марки Cowin, которая в свою очередь превратилась в отдельного производителя из суббренда Chery. Седан Kaiyi E5 представляет собой перелицованную модель Cowin Xuandu.

Максим Вершинин