Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80

Российские «Газпромнефть», «Татнефть» и ряд частных структур начали поставлять в Узбекистан на 69 автозаправок бензин Аи-80. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Узбекнефтегазе». Причиной для импорта Аи-80 стали «резкие холода и ограничение работы автомобильных газовых заправок», пояснили в компании.

«В выходные началась его реализация на внутреннем рынке»,— сказал представитель «Узбекнефтегаза».

В конце 2022 года в Узбекистане было увеличено производство бензина Аи-80, а президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об обнулении акциза на бензин Аи-80.

В январе—июне 2022 года Узбекистан импортировал 60,6 млн л бензина, из них Россия ввезла 48,8 млн л, Туркменистан — 11,7 млн л, общий показатель поставок других стран составил 0,1 млн л.

Мария Федотова