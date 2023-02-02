«Можем провести небольшой тест-драйв»

В столичные автосалоны завезли электромобили «Москвич». Стоимость машины пока везде одинаковая — 3,5 млн руб. Согласно технической документации, переднеприводный кроссовер получил один электродвигатель, его максимальная скорость составляет 140 км/ч. На одном заряде «Москвич» может проехать 410 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ FM” обзвонил несколько столичных дилерских центров и спросил, можно ли прямо сейчас посмотреть на «Москвич 3е» и приобрести его со скидкой по госпрограммам:

«В нашем дилерском центре есть эксклюзивный электромобиль "Москвич". Представлен он в нескольких цветах. Его можно приобрести за наличный расчет и в кредит. Если за наличный расчет, то сейчас ценник на эту машину 3,5 млн руб., но стоимость обсуждается, то есть возможны скидки. Однако они будут не такие огромные, как хотелось бы. Если это покупка в кредит, то здесь дисконт уже может быть от 100 тыс. руб. и до 200-300 тыс. руб. Есть всякие госпрограммы, которые действуют только при покупке авто в кредит. В наличии есть электрокар серого и белого цветов. Есть еще красный, но он забронирован». «Можно подъехать посмотреть, забронировать. У нас два таких автомобиля — белый был и красный. По госпрограммам точной информации нет, мы находимся в ожидании. Сейчас стоимость электромобиля составляет 3,5 млн руб., а дальше идет индивидуальный просчет, так как действуют скидки по кредиту и trade-In». «Официально старт продаж планируется где-то через месяц, наверное. Машину уже можно посмотреть, есть возможность провести небольшой тест-драйв. Скидка по госпрограмме на авто будет где-то 20%. На начальном этапе можно сделать расчеты. Если вас все устроит, то доступен резерв. Это позволит сохранить условия, потому что стоимость машин периодически меняется. Может быть, цена подрастет несильно через месяц, на 20-30 тыс. руб., а может, останется та же».

За собранные в России электромобили по государственной программе поддержки подобного транспорта положена дотация, которая с 1 января снизилась с максимальных 925 тыс. руб. до 625 тыс. руб. В таком случае скидка на «Москвич 3е» должна быть в районе 20-25%.

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Яна Загоровская