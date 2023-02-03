Autonews: в России не хватает шин для китайских автомобилей

В России наблюдается дефицит зимних шин, которые используются для китайских кроссоверов. Об этом сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на экспертов. Вместе с тем доля китайских автомобилей на российском рынке в 2022 году составила 30%.

Заместитель гендиректора компании «Автокомплекс ЕвроАвто» Илья Плисов сообщил изданию, что на российском рынке столкнулись с дефицитом зимних шин размеров 215/55R18, 215/55R19 и 225/55R19. Они используются для комплектации китайских кроссоверов Chery Tiggo 4, Geely Coolray, Haval F7, Changan UNI-K.

Продажи последнего стартовали в России во второй половине 2022 года. Остальные модели вошли в топ-10 по продажам по итогам прошлого года.

Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев также отметил различия в размерах покрышек для китайских машин. По его словам, диаметр и ширина популярных шин, скорее всего, будут увеличиваться, но в перспективе трех-пяти лет.

По данным Autonews, в 2022 году средняя стоимость автомобильных шин в России выросла на 23,5%. В Минпромторге сегодня, 3 февраля, эту тенденцию объяснили подорожанием сырья, колебанием курса валют и логистическими проблемами. В ведомстве допустили снижение цен на шины в 2023 году.

Лусине Баласян