«Автотор» загрузил линии китайцами

«Автотор» возобновил производство автомобилей и планирует выпустить до 100 тыс. китайских машин в этом году. При негативном сценарии план скорректируют до 70 тыс., заявил председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. Концерн начал сборку седана Kaiyi E5, а до конца года в планах поставить на конвейер еще три модели марки. Сам бренд принадлежит компании Chery, автомобили которой давно представлены на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По техническим характеристикам Kaiyi E5 близка моделям Kia Cerato и Hyundai Elantra, пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Автомобили будут собираться мелкоузловым способом. В отличие от SKD-метода, который используется в производстве "Москвича" или электромобилей Evolute, в этом случае сборка будет происходить с голого кузова, включая окрашивание элементов на месте. Сами машинокомплекты формируются в Китае. В КНР ездили наши специалисты, и все вопросы были оговорены, включая перевозку с возможностью транспортировки как по Транссибу, так и через порты Санкт-Петербурга и Калининграда. Соответственно, автомобиль будет полностью собираться у нас и получать именно российский УИН.

Если говорить про сам автомобиль, то это среднеразмерный седан. Технически это конкурент таким известным и популярным у нас Kia Cerato и Hyundai Elantra. Длина модели — 4,6-4,7 м, колесная база — 2,7 м, то есть это довольно крупная машина. В ней 1,5-литровый турбомотор, вариатор и, естественно, передний привод.

То есть это нормальный среднестатистический автомобиль, который не выделяется ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Вместе с тем Kaiyi представлена на рынке в 2021 году, то есть этой модели полтора года. А Chery, на базе которой она сделана, лет семь примерно. Цены в России пока не определены. Но, думаю, эта машина будет конкурировать с Lada Vesta NG, которую в Тольятти начнут собирать. Так что ценник будет лежать в пределах 1,5-1,6 млн руб.».

Заинтересует ли россиян китайский седан Kaiyi по такой цене? Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что этот автомобиль — отличный вариант для корпоративных заказов: «Сейчас в России никто такие машины не продает и не производит. Есть более дешевые аналоги, которые делает АвтоВАЗ в упрощенных вариантах. Есть более дорогие кроссоверы, которые предлагает целый ряд китайских компаний. Здесь выбор базовой модели сделан в сторону седана, и это здорово. Есть довольно большой отложенный спрос. Это в первую очередь какие-то корпоративные или муниципальные парки, такси, каршеринг.

Седан был очень нужен, и он появился. И если этот автомобиль будет стоить каких-то приемлемых денег — а я более чем уверен, что он будет стоить примерно 1,6-1,8 млн руб., — то на него будет очень серьезный спрос. Более того, говорят, что первая партия уже забукирована со стороны крупных таксопарков».

Между тем «Автотор» заявляет, что это не последний китайский партнер. Речь идет еще как минимум о двух бренда из КНР — BAIC и Dongfeng. До весны 2022 года на калининградском заводе выпускались модели немецкой марки BMW, до октября — Kia и Hyundai. Также в марте прошлого года приостановило производство предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что режим простоя там продлили до конца февраля 2023 года.

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Яна Загоровская