МТС хочет порулить

МТС в 2023 году начнет производство в РФ сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Раньше подобные устройства выпускал «Яндекс», но прекратил их продажи. Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании. Но источники “Ъ” утверждают, что работа устройств на базе сервиса «Навител» пока оставляет желать лучшего — система не сразу подключается и зависает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на IT-рынке рассказал, что МТС в этом году запустит в Твери производство мультимедийных систем для автомобилей. По его словам, компания планирует выпускать более 10 тыс. устройств в год, поставляя их отечественным и китайским автопроизводителям. Компоненты закупаются в Китае. О каких именно мощностях в Твери идет речь, собеседник “Ъ” не уточняет. Год назад в городе запустил завод по сборке планшетов крупный производитель электроники «Аквариус» (см. “Ъ” от 31 марта 2022 года). Там утверждают, что не получали предложений от МТС, но готовы обеспечить серийный выпуск таких систем.

Мультимедийные системы обычно поставляются вместе с автомобилем в качестве опции, но существуют и отдельно устанавливаемые устройства. Такие системы могут работать на Linux, модифицированной версии Android или на особой операционной системе, предназначенной для встраиваемых решений (Windows CE, QNX, webOS). Ряд систем поддерживают проецирование навигационных и музыкальных приложений с телефона, но это требует сертификации от Apple или Google.

По словам источников “Ъ” на рынке автокомплектующих, система МТС может работать либо на ОС Linux, что ограничит ее функционал, либо на Linux, совмещенном с Android, если получит сертификацию Google: «Она будет иметь сенсорный экран, на котором можно настраивать музыку, навигацию, систему кондиционера и др. Помимо этого к системе должны подключаться смартфоны на Android или iPhone».

По данным «СПАРК-Интерфакс», у МТС уже есть на 100% дочернее ООО «МТС Авто», зарегистрированное в 2015 году. Гендиректором ООО указан Денис Смирнов, который также возглавляет ООО «Коагент Рус» (с 2020 года входит в «МТС Авто», занимается оптовой торговлей автозапчастями), а также имеет 51% в ООО «Ди вай технолоджис» (выпускает электронное оборудование для автотранспорта). Согласно реестру деклараций о соответствии ЕАЭС, «Коагент Рус» в августе 2022 года оформил документы на ввоз 120 «автомобильных многофункциональных магнитол» из КНР. В октябре МТС выкупил разработчика навигационных систем для автомобилей «Навител». Выручка ООО «МТС Авто» за 2021 год составила 734 млн руб., чистая прибыль — 67 млн руб.

Директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев знает о планах МТС выпускать мультимедиасистемы. По его словам, сейчас подобных решений в РФ нет: «Проект "Яндекса" с их планшетом был не столь своевременным, поэтому компания решила не развивать направление». В МТС и «Яндексе» отказались от комментариев.

МТС уже пыталась выходить на этот рынок: в сентябре 2019 года компания продавала в рознице устройства на платформе «Яндекс.Авто» под собственным брендом. Они были доступны для установки в автомобили Lada, Toyota, Volkswagen и т. д., однако в 2020 году поддержка устройств прекратилась. Системы на «Яндекс.Авто» выпускались в Китае структурой французской группы Faurecia. Сейчас программная платформа «Яндекс. Авто» используется в каршеринге «Яндекс.Драйв».

Судя по всему, новый проект МТС нацелен в первую очередь на конвейер. Так, в «Соллерсе» (выпускает машины под одноименной маркой и УАЗ) “Ъ” сообщили, что уже активно тестируют и «рассматривают внедрение решений "МТС Авто" в свои автомобили». В «Моторинвесте» (выпускает электромобили Evolute) и вовсе заявили, что система МТС уже серийно устанавливается на электромобиль Evolute i-PRO.

Однако собеседник “Ъ” на IT-рынке уверяет, что первые тесты устройств оказались неудачными: «Система не сразу подключается к смартфону, а также интерфейс рабочего стола постоянно зависает». По его словам, самым успешным решением с точки зрения навигации на рынке пока остается предложение «Яндекса», «Навителу» сложно соперничать с ним с точки зрения качества сервиса и картографической полноты.

Тимофей Корнев, Ольга Никитина, Юрий Литвиненко