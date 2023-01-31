Движение на Крымском мосту восстановлено после ремонта

На Крымском мосту восстановили движение после ремонта. Об этом сообщил Минтранс России.

«Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— сказано в сообщении Минтранса в Telegram.

Автодорожная часть Крымского моста была закрыта с 30 января. На объекте прошли ремонтно-восстановительные работы. В начале февраля на мосту завершится основная часть восстановительных работ после установки 31 января последнего пролета.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, российские следственные органы расценили его как теракт. В результате два автомобильных пролета конструкции рухнули в воду, погибли четыре человека.

Подробнее о расследовании подрыва моста — в материале «Ъ».

Дарья Эрозбек