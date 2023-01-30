Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до конца февраля

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге продлили режим простоя до конца февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на приказ компании. Завод прекратил производство в марте 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих.

«Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 года. 20.02 и 21.02 будут рабочими днями для всех работников нашей компании»,— сказано в документе.

Сотрудники завода также утверждают, что на предприятии продолжаются сокращения. В пресс-службе завода отказались комментировать ТАСС эту информацию.

В марте 2022 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство. В компании пояснили, что решение принято из-за проблем с поставкой комплектующих в Россию. Петербургская «Фонтанка» писала, что на заводе планируют сократить до 80% сотрудников. До начала сокращений там работали 2,5 тыс. человек.

В декабре «Ведомости» сообщали, что на предприятии возобновили производство и окраску кузовов для Hyundai Solaris. Планировалось, что детали будут экспортировать в Казахстан, на завод в Алматы, для сборки машин.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Hyundai повернула назад».

Олеся Павленко