В 2022 году продажи подержанных автомобилей в России сократились на 19%, сообщает агентство «Автостат».

За прошлый год российский рынок легковых автомобилей с пробегом уменьшился до 4,86 млн шт., что на 18,8% меньше, чем в 2021 году. В тройку регионов-лидеров по продажам подержанных автомобилей вошли Москва (303,1 тыс. шт.; 12,4%), Подмосковье (299 тыс. шт.; -18%) и Краснодарский край (251,4 тыс. шт.; -16,9%).

Напомним, в 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 году.

Максим Вершинин