Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску машин до июня

Правительство продлило до 1 июня действие правил сертификации автомобилей, позволяющих их выпуск в упрощенных версиях. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Новые правила были утверждены в мае 2022 года, их срок истекал 1 февраля. Они позволяют выпускать автомобили ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов, системы контроля устойчивости и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Эти требования не являются обязательными, и автопроизводители могут выпускать как современные автомобили, отвечающие всем актуальным нормам, так и машины, соответствующие устаревшим параметрам. АвтоВАЗ, «Соллерс» и КамАЗ просили Минпромторг продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года.

Об изменениях — в материале «Ъ» «У машин обнуляется экология».

Лаура Кеффер