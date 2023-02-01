Автопроизводителям дали зеленый свет

Российские власти разрешили выпускать «упрощенные» автомобили до лета. Правительство продлило до 1 июня правила сертификации, которые позволяют собирать машины без системы стабилизации, подушек безопасности и при необходимости снижать уровень экологического класса до «Евро-0». Постановление опубликовано на портале правовой информации. Новые правила действовали с мая прошлого года, но их срок истекал 1 февраля. Помимо прочего, автопроизводители вправе выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для чего понадобилось продлевать их действие? И к чему приведет такая мера? Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что тем самым власти не дают остановиться отечественным заводам:

«По каким-то компонентам тот же АвтоВАЗ нашел альтернативных поставщиков, при этом пока нет стабильных логистических цепочек, запаса деталей. Еще один момент — компания планирует запускать Vesta, и там тоже могут быть проблемы с компонентами. Сейчас не так велик выбор и количество выпускаемых автомобилей, поэтому важно продолжать их производить.

При покупке машины в первую очередь надо обращать внимание на наличие ABS. Если это ваше первое транспортное средство, думаю, имеет смысл брать его с большим количеством систем безопасности, с подушками. Понятно, что это всегда предпочтительнее, но менее опытным водителям особенно стоит смотреть на эти элементы. Что касается экологических систем, у нас пока нет осознанного экологического сознания, поэтому на класс двигателя будут обращать внимание в последнюю очередь».

«РИА Новости» ранее сообщило, что три российских производителя — АвтоВАЗ, КамАЗ и «Соллерс» — попросили Минпромторг продлить им право на выпуск «упрощенных» автомобилей сразу до середины 2024 года. Водители будут ощутимо рисковать при покупке таких машин, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Это сильно снижает безопасность таких транспортных средств, потому что они создавались, например, под наличие подушки безопасности и зоны деформации кузова, а их убирают, тормозная система рассчитывалась на наличие ABS, а ее убирают. Количество аварий и смертельных случаев в таком случае будет расти. Кроме того, водителям, которые привыкли к тому, что недорогой автомобиль может быть еще и комфортным, современным и безопасным, придется учиться тормозить на машине без ABS.

Там нельзя нажимать тормоз в пол, иначе у тебя заблокируются колеса. Далеко не все молодые водители знают, как управлять такой ретротехникой».

Тем временем российский авторынок за год сократился почти на 60%. В стране за 2022-й купили менее 700 тыс. новых легковых машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи оказались даже ниже, чем в коронавирусный 2020-й, когда из-за закрытия автосалонов россияне приобрели почти 1,6 млн транспортных средств. Из-за того, что производители снова получат право выводить на рынок «упрощенные» машины, частные покупатели могут уйти на вторичный рынок.

Зато на эти авто может вырасти спрос со стороны коммерческих структур, считает аналитик в области автопрома Владимир Беспалов: «С одной стороны, нет тех или иных моделей в определенных сегментах, и люди готовы либо ждать, либо покупать такие автомобили на вторичном рынке. С другой стороны, спрос сдерживают высокие цены.

Часть потребителей не станет покупать машины в упрощенной комплектации — будут искать альтернативные варианты, например, вторичный рынок или параллельный импорт, в зависимости от того, что они смогут себе позволить.

Наверное, спрос на такие модели будет со стороны коммерческого сегмента. Может быть, их будут покупать предприятия, бизнес и так далее, те, у кого есть острая потребность в обновлении автопарка, те, у кого требования к безопасности чуть-чуть ниже, чем у физических лиц, которые не готовы брать такие машины».

Между тем запчасти для некоторых иномарок, по данным Российского союза автостраховщиков, в декабре по сравнению с началом прошлого года подорожали в два-три раза. Особенно заметно выросли в цене детали кузова, стекла, фары и приборные панели.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов