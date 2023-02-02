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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ возобновил выпуск флагманской Lada Niva Legend Urban

АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend во флагманской версии Urban и ее особом исполнении Black.

Lada 4x4 Urban

Lada 4x4 Urban

Фото: АвтоВАЗ

Lada 4x4 Urban

Фото: АвтоВАЗ

Модификация Urban отличается окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами и легкосплавными дисками, а оснащение такого внедорожника включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость такого автомобиля составляет от 869,5 тыс. руб.

Исполнение Black по своему оснащению аналогично варианту Urban, но имеет черные легкосплавные диски, черную отделку интерьера и шильдики с обозначением версии на кузове. Такой внедорожник оценивается минимум в 878,5 тыс. руб.

Технически все варианты Lada Niva Legend идентичны и оснащаются 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Напомним, ранее появилась информация, что Lada Niva Legend в производственной гамме российской компании останется как минимум до 2030 года, а в текущем году возобновится выпуск пятидверной модификации внедорожника.

Максим Вершинин

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