АвтоВАЗ возобновил выпуск флагманской Lada Niva Legend Urban

АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend во флагманской версии Urban и ее особом исполнении Black.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada 4x4 Urban

Фото: АвтоВАЗ Lada 4x4 Urban

Фото: АвтоВАЗ

Модификация Urban отличается окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами и легкосплавными дисками, а оснащение такого внедорожника включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость такого автомобиля составляет от 869,5 тыс. руб.

Исполнение Black по своему оснащению аналогично варианту Urban, но имеет черные легкосплавные диски, черную отделку интерьера и шильдики с обозначением версии на кузове. Такой внедорожник оценивается минимум в 878,5 тыс. руб.

Технически все варианты Lada Niva Legend идентичны и оснащаются 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Напомним, ранее появилась информация, что Lada Niva Legend в производственной гамме российской компании останется как минимум до 2030 года, а в текущем году возобновится выпуск пятидверной модификации внедорожника.

Максим Вершинин