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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой краски

АвтоВАЗ столкнулся с временным дефицитом лакокрасочных материалов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании и дилеров марки. Машины Lada сейчас можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах, а другие цвета будут доступны не раньше марта. До этого машины Lada были представлены в шести-восьми цветах.

Lada Granta

Lada Granta

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Lada Granta

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В автоконцерне изданию рассказали, что прорабатывают различные сценарии решения проблемы. «Отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована»,— сообщили в АвтоВАЗе.

Топ-менеджер одного из региональных дилеров марки рассказал, что с ноября—декабря 2022 года АвтоВАЗ начал красить автомобили семейства Granta в два цвета — черный и белый. Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом. Эта тенденция сохраняется и на первый квартал 2023 года. Информации на апрель нет.

Кузов автомобиля после сварки и до грунтования и основной окраски проходит в зависимости от технологического процесса от 7 до 11 ванн, среди которых обезжиривание, промывка, фосфатирование, катафорез. Далее наносят полиэфирный грунт, базовую эмаль, лак.

«Ведомости» выяснили, что АвтоВАЗ использует немецкие окрасочные комплексы Eisenmann. Они подключены к емкостям с краской по трубопроводам. Как правило, система может подавать в окрасочную камеру семь-десять цветов. В последнее время производитель использовал автоэмали Basf и Henkel. По словам эксперта, у АвтоВАЗа есть проблемы не только с эмалями, но и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов.

Дарья Эрозбек

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