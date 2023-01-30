АвтоВАЗ подтвердил дефицит краски для автомобилей

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что на предприятиях компании есть «небольшой дефицит отдельных оттенков лакокрасочных материалов». Там добавили, что в ближайшее время эта проблема будет решена при поддержке профильного ведомства. Накануне «Ведомости» сообщили, что АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски.

«В настоящее время наблюдается небольшой дефицит отдельных оттенков ЛКМ. Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства»,— сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа изданию news.ru.

30 января «Ведомости» со ссылкой на источники в АвтоВАЗе сообщили о дефиците лакокрасочных материалов на предприятиях компании. Машины Lada доступны только в белом, черном и темно-зеленых цветах. По информации издания, другие цвета будут доступны не раньше марта. Ранее в линейке Lada были автомобили в шести-восьми цветах.

Олеся Павленко