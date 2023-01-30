«Автотор» сменил корейцев на китайцев

Калининградский «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, и планирует выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году. Компания заявляет, что это не последний китайский партнер, автомобили которого встанут на освободившиеся после приостановки работы с Kia, Hyundai и BMW площади. Речь идет как минимум о BAIC и Dongfeng. Причем последний уже и так широко представлен в РФ: помимо прямых продаж, перелицованные Dongfeng выпускает «Моторинвест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградский завод «Автотор»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Калининградский завод «Автотор»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Автотор» в 2023 году планирует выпустить до 100 тыс. автомобилей за счет привлечения новых партнеров, заявил 30 января председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов. Пока концерн начал сборку китайского седана Kaiyi E5. Валерий Горбунов отметил, что предполагается запустить производство еще трех моделей бренда до конца года, завершаются переговоры с двумя партнерами.

В 2021 году завод выпустил свыше 177 тыс. машин. До весны 2022 года на «Автоторе» выпускались модели немецкой марки BMW, до октября — Kia и Hyundai. В последние месяцы завод не работал и занимался перенастройкой конвейера для сборки китайских моделей, а в декабре начал тестовую сборку машин трех китайских брендов, два из которых пока неизвестны.

Бренд Kaiyi принадлежит Chery, которая давно представлена на рынке РФ и активно развивается в этот кризис. Калининградский автозавод сообщил, что официальным дистрибутором Kaiyi стало ООО «Каи Рус». Компания на 90% принадлежит ООО «Автоторг» и на 10% его владельцу — ООО «Регионфонд». Бенефициаром является Сергей Щербаков (84,69%), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Сергей Щербаков — сын основателя «Автотора» Владимира Щербакова. Аналогичная схема владения через ООО «Автоторг», зарегистрированное 21 декабря 2022 года, у двух других юрлиц — ООО «Баик Рус» и ООО «Восток Ветер Рус». Все они, как и «Каи Рус», зарегистрированы 28 декабря прошлого года.

ООО «Восток Ветер Рус» может указывать на компанию Dongfeng, название которой переводится с китайского как «восточный ветер», а «Баик Рус» — на BAIC. Причем перелицованные Dongfeng в РФ уже выпускает липецкий «Моторинвест».

Также компания стала официальным импортером их премиального суббренда электромобилей Voyah. У китайского концерна также есть представительство в РФ. О сборке пилотной партии BAIC, в том числе для российского рынка, на базе «Юнисона» в Белоруссии осенью 2022 года сообщали местные СМИ. В компании не ответили “Ъ”, продолжался ли проект. При этом отраслевой Telegram-канал «Русский автомобиль» называл модели BAIC, которые встали на конвейер в тестовом режиме на «Автоторе» в конце 2022 года,— это кроссоверы Х3 и X35.

Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эти автомобили, а также Kaiyi E5, в базе Росстандарта пока нет. E5 по планам «Автотора» поступит в продажу уже в первом квартале.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что при цене седана E5 до 1,5 млн руб. автомобиль попадет в нишу, где сейчас нет предложений, при этом есть невостребованный спрос. Аналогично при цене кроссоверов ниже 2 млн руб., так как те в основном позиционированы выше: «Для успешного продвижения модели должны быть дешевле уже представленных». Он отмечает, что при рынке в 0,8–0,9 млн машин «Автотор» вполне может выпустить 100 тыс. автомобилей при должной логистике. При этом выбор не в пользу сборки в Белоруссии по BAIC он потенциально связывает с более удобной доставкой комплектующих через порт Калининграда. В целом, полагает аналитик, китайские автобренды к концу третьего квартала этого года, вероятно, определятся со схемами присутствия на рынке РФ. «Для них сейчас это рынок, где можно легко расти, с относительно высокой потенциальной емкостью в 1,5 млн машин»,— заключает господин Беспалов.

Ольга Никитина