Omoda стала лидером среди китайских марок по числу открытых салонов в России в 2022 году

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и «АвтоБизнесРевю» выяснили, что в 2022 году общее число автосалонов китайских марок в России впервые превысило тысячу, составив 1 041. Это почти треть дилерских сетей всех работавших салонов (3 139). Лидером по числу открытий стала марка Omoda (108 салонов), лидером по среднему количеству продаж за год с одного дилерского центра остается Haval (285 машин).

За 2022 год в России открылись 487 новых шоу-румов китайских машин. В 2008 году этот показатель не достигал 200. В тех же масштабах бизнес развивался в 2013–2014 годах.

2022 год компания Chery, куда входит Omoda, закончила, имея в активе 183 шоу-рума. Она открыла 62 салона. Из-за изменений стандартов марки 19 торговых точек были закрыты. Еще одна марка Chery — Exeed — развивалась более активно и открыла 71 дилерский центр.

Geely за год открыла 57 автосалонов, а общий размер сети довела до 142 точек. За год было закрыто всего шесть предприятий.

Единственная китайская марка — Haval, имеющая в России завод, за год открыла всего 12 дилерских центров, а общее число шоу-румов составило лишь 118. «С другой стороны, это привело к большей стабильности сети»,— отмечают специалисты.

104 точки были открыты китайской компанией FAW, 103 — компанией Changan. Первая марка ввела в строй почти полсотни новых шоу-румов, но порядка 10% общего объема было потеряно. Вторая смогла запустить в работу всего 32 предприятия.

У китайской JAC оказалось в активе 70 салонов, у DFM — 62, у GAC, Skywell и Voyah — 19, 16 и 14 соответственно.

Эксперты отмечают, что любому дилерскому центру для долгосрочной прибыльной работы нужно гораздо больше машин, чем продается сейчас. У Haval среднее количество автомобилей, реализованных одним шоу-румом, составляет 285 штук, у Chery — 210, у Geely — 172.

Для сравнения: в сети Lada каждый дилерский центр продавал в 2022 году в среднем 623 машины. В 2021-м этот показатель был у марки почти вдвое выше — 1 172 авто.

В 2022 году Китай стал лидером—импортером в Россию легковых автомобилей. КНР импортировала в РФ на 40% больше машин, чем годом ранее. Число ввезенных машин составило 117 тыс. По данным Таможенного управления Китая, общий объем товарооборота между Россией и КНР по итогам 2022 года поднялся на 29,3%, до рекордных $190,271 млрд.

Дарья Эрозбек