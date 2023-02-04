Суд в Ростове-на-Дону приговорил супружескую пару почти к трем годам за поджог автомобиля с Z-символикой

Пролетарский суд Ростова-на-Дону 2 февраля приговорил супругов Олега Денисова и Ирину Кузнецову к двум годам и восьми месяцам, а также к двум годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по делу о поджоге автомобиля с Z-символикой.

Как сообщила региональная прокуратура, мужчина и женщина в июле 2022 года подожгли автомобиль с Z-символикой. Машина выгорела полностью. Ущерб собственнику превысил 700 тыс. руб. Супругам было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Мария Федотова