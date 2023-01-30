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Коммерсантъ FM
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Автокредиты подняли планку

С чем связан рост суммы ссуды на покупку машины

Средний размер автокредита в России вырос сразу на 14% — до 1,24 млн руб. Это максимальный показатель с начала весны 2022 года. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные, собранные «Скоринг Бюро» по итогам декабря. Совокупный объем займов на покупку машин увеличился более чем на 5% — до почти 58 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чем была вызвана столь внушительная декабрьская динамика среднего размера автокредита? Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов уверен, что все дело в движениях валютного курса, а также в стремлении автодилеров предложить клиентам максимально выгодные условия покупки авто:

Что ждет автомобильный рынок в 2023 году

Что ждет автомобильный рынок в 2023 году

«Поскольку курс демонстрировал тенденцию к росту, потребители поняли — надо брать кредиты. Процентная ставка при этом оставалась на прежнем уровне. Вот этим все и объясняется. Гораздо проще взять кредит и рассчитывать на рост стоимости купленной машины. Фактически, это перевод денег в ликвидный вид. Помимо всего прочего, немалую роль сыграли и новые привлекательные предложения от производителей, особенно китайских. Не воспользоваться этим было бы неправильно и странно».

Какой окажется динамика среднего автокредита в России в 2023 году, судить пока рано. Однако ясно, что граждане будут все чаще использовать заемные деньги для покупки машин с пробегом, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Доля кредитных продаж новых автомобилей в последние годы занимала очень серьезный процент. До 2022 года данный показатель по рынку составлял почти 50%, а до этого — 70%. Кредит был основным двигателем торговли. Плюс к этому, естественно, льготное автокредитование. Это были финансовые интервенции, которые делало государство, и которые оборачивались плюсами для всех.

Можно предположить, что после просадки в 2022 году, кредиты стали дорогими. Может быть, в ближайшее время наступит если не позитивная динамика, то хотя бы стабилизация. Но распределение автокредитов будет дифференцироваться все сильнее и сильнее. Еще несколько лет назад все это были продажи новых автомобилей. Последние два-три года, и особенно в 2022-м — подержанных авто.

В 2022 году соотношение продаж в кредит б/у машин и новых составило примерно 3,5 к 1. Получается, что подержанных машин продавалось в 3,5 раза, чем новых. Думаю, данная динамика будет расти, и в 2023 году мы можем прийти к соотношению 5 или 6 к 1. У людей все равно не хватает денег, даже с автокредитами, на покупку нового автомобиля, и они уходят на вторичный рынок. Если цены на автомобили не пойдут вниз, а таких предпосылок нет, во всяком случае, в 2023 году, то динамика перераспределения в сторону кредитов на подержанные авто будет расти».

ВТБ: в 2023 году рынок новых автомобилей покажет рост

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Доля «плохих» автокредитов в общем портфеле в декабре традиционно была незначительной — на уровне 0,05% в денежном выражении.

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Андрей Загорский

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