Заряжай, подешевело

Как выяснил “Ъ”, производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предлагает зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч. Сейчас даже себестоимость электроэнергии в регионах в основном выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) доходит до 25 руб. Участники рынка говорят, что инициативу можно реализовать только за счет субсидий. Аналитики считают обоснованной господдержку сегмента на столь раннем этапе развития. Но другая идея «Моторинвеста», о введении квоты в 10% на закупку электромобилей в такси и каршеринги, пока не встретила понимания у потенциальных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на совещании в Минэкономики в конце 2022 года «Моторинвест» предложил ряд мер для стимулирования развития электромобилей в России. Например, в компании считают нужным гарантировать цену зарядки коммерческого электротранспорта на уровне до 8 руб. за 1 кВт•ч минимум на три-пять лет. Также «Моторинвест» выступил за введение обязательной квоты на электромобили в 10% от закупок машин в парки такси и каршеринга. В компании не прокомментировали свои идеи, в Минэкономики “Ъ” сообщили, что они прорабатываются.

Липецкий «Моторинвест» выпускает электромобили на базе китайских машин под собственным брендом Evolute. Автомобили поставляются в том числе в парки такси и каршеринга.

Сейчас стоимость зарядки на публичных ЭЗС намного выше: 15-25 руб. за 1 кВт•ч, рассказали “Ъ” участники рынка. Гендиректор «Ситидрайв» Эдуард Мингажев отмечает, что компания «приветствовала бы инициативу закрепить цену на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч». Впрочем, он признает, что такая стоимость зарядки выглядит «слишком оптимистичной» с учетом роста тарифов на электроэнергию и инфляции.

«Для обслуживания большого парка важнее скорость и доступность ЭЗС,— подчеркивает господин Мингажев.— Если зарядка будет дешевой, но долгой, мы не сможем оперативно выводить автомобили на линию».

При этом в «Ситидрайв» не поддерживают установление квот на закупки машин: «При выборе автомобилей мы смотрим на спрос и интерес пользователей, экономическую целесообразность. Если компания готова поддерживать отрасль такси льготными тарифами на электромобили в течение нескольких лет — это будет хорошей альтернативой для пополнения действующих парков партнеров».

Идея обязательного квотирования электромобилей в парках кажется «Ситимобилу» «преждевременной», поскольку пока отсутствует достаточный опыт использования таких машин. В «Яндекс.Такси» соглашаются, что в условиях общего дефицита автомобилей квотирование в пользу отдельных производителей или типов транспорта может создавать «дополнительную нагрузку на парки». Там видят потенциал в электромобилях, но для их внедрения «важны благоприятные условия, включая конкурентные цены на электроэнергию».

Операторы ЭЗС закупают электроэнергию по тарифам от 6 до 10 руб. за 1 кВт•ч, отмечают в Punkt E (владеет 165 ЭЗС в РФ). В большинстве регионов тариф выше 8 руб., а цена зарядки не может равняться закупочной цене на электроэнергию, уточняют там. По оценкам “Ъ”, в 30 регионах РФ конечная цена электроэнергии для коммерческих потребителей на низком напряжении превышает 8 руб. за 1 кВт•ч, а в 19 регионах составляет 7-7,9 руб. Чтобы снизить цену зарядки до 8 руб. за 1 кВт•ч с учетом операционных расходов на содержание и амортизацию ЭЗС, потребуются субсидии, считают в Punkt E. Кроме того, для такси и каршеринга необходимы мощные станции на 150 кВт, а розничный тариф на них составляет до 20 руб., поясняют в компании.

В целом стоимость быстрой зарядки в России сегодня доходит до 30 руб. за 1 кВт•ч, но и этот уровень остается одним из самых низких в Европе (например, в Германии, Бельгии — €0,69 за 1 кВт•ч), говорят в операторе Green Drive (25 ЭЗС в РФ). Тариф 8 руб. за 1 кВт•ч лишает бизнес по развитию ЭЗС смысла, поскольку он становится убыточен. Даже текущие тарифы на услуги зарядки на ЭЗС Green Drive на уровне 20 руб. за 1 кВт•ч вне зависимости от региона низкомаржинальны, утверждают в компании.

В «Россетях» отмечают, что таксопарки и каршеринговые компании при переводе автопарков на электротранспорт смогут загрузить зарядную инфраструктуру на 60–70%. «Тогда себестоимость зарядки будет существенно снижена, что повлечет за собой уменьшение тарифов и гарантирует окупаемость проектов по установке ЭЗС в среднесрочной перспективе»,— поясняют в компании. Сейчас цена зарядки на ЭЗС «Россетей» от региона к региону составляет 15–25 руб., но для корпоративных клиентов предусмотрены «специальные условия».

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что если в тариф на ЭЗС закладываются инвестиции, то он, очевидно, не может без субсидирования равняться себестоимости. Развитие электромобилей необходимо, в том числе региональным властям, поэтому имеет смысл обсуждать государственные субсидии. В долгосрочной перспективе стоимость самих электромобилей будет снижаться, а спрос на инфраструктуру расти, заключает господин Беспалов: тогда можно отказываться от поддержки сегмента.

Ольга Никитина, Полина Смертина, Алина Савицкая