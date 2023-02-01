В Нижнем Новгороде запустили первое в России электротакси

31 января в Нижнем Новгороде заработал пилотный проект электротакси. Теперь при заказе машины через приложение «Яндекс.Такси» по тарифам «комфорт» и «комфорт плюс» к пассажиру может приехать электротаксомотор российского бренда Evolute. Эти машины выпускает липецкий завод «Моторинвест» на базе китайского автомобиля Dongfeng.

Созданием инфраструктуры для электротранспорта с июня 2022 года занимается ООО «Оператор электродвижения» (входит в «Роснано») по соглашению с правительством Нижегородской области. Компания приобрела для запуска проекта 180 электрокаров и в течение 2023 года планирует закупить еще 100 машин. Общая стоимость проекта по организации электротакси составила 750 млн руб. Окупить свои затраты на создание инфраструктуры инвестор планирует в течение четырех лет.

Компания-инвестор также установила 44 зарядных станции, увеличив их общее число в Нижнем Новгороде до 62 штук. При создании инфраструктуры специалисты старались создать сплошное покрытие территории города, чтобы автолюбитель мог доехать до зарядки за 5–10 минут из любой точки. Построенные зарядные станции мощностью 150 киловатт заряжают электромобили около 40 минут. «Теперь посмотрим, как будет эксплуатироваться эта зарядная инфраструктура в ближайшие три-четыре месяца, проанализируем, где жителям недостает зарядной инфраструктуры, и будем ее развивать»,— заявил директор «Оператора электродвижения» Алексей Тихонов.

Об отдельном тарифе для электротакси говорить пока рано, в общей массе машин их слишком мало, пояснил журналистам руководитель спецпроектов по взаимодействию с органами госвласти «Яндекс.Такси» Юрий Сиделев. «Когда наши партнеры доведут свой "флот" до оптимального количества, будет виднее,— пояснил он.— Отдельных требований к водителям электрокаров не будет, они будут отбираться в соответствии с уже существующими требованиями для тарифа "комфорт"».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион делает ставку на устойчивое развитие, участвуя в госпрограммах по субсидированию строительства зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей по линии Минпромторга РФ.

Елена Ковалева, Нижний Новгород