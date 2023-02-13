«Мы не настолько богатая страна»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В январе продажи новых автомобилей в России сократились на 63,1%. Минпромторг опроверг сообщения об отмене программы льготных кредитов для бензиновых автомобилей. В Госдуму внесли законопроект о покупке машины за счет маткапитала. Toyota не поставляет запчасти в Россию. АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в за €1. «Автодом» планирует полностью закрыть сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz до конца месяца. АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Количество объявлений о продаже подержанных премиальных иномарок выросло на 63%.

День 354-й. 12 февраля. Воскресенье

12.02.2023 23:16

Строители уложили слой асфальта на восстановленных пролетах левой стороны автомобильной части Крымского моста. «Сегодня Росавтодором уложен первый из двух слоев асфальтобетона на четырех новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста»,— написал вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.

День 353-й. 11 февраля. Суббота

11.02.2023 18:09

Минпромторг опроверг сообщения об отмене программы льготных кредитов для бензиновых автомобилей. При этом в пресс-службе министерства отметили, что «корректировка параметров программ стимулирования спроса» возможна.

11.02.2023 15:37

Снесенные в Мариуполе здания перерабатывают в бетонную крошку для строительства дорог, сообщают «РИА Новости».

День 352-й. 10 февраля. Пятница

10.02.2023 21:27

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти началось предсерийное производство Lada Vesta NG. Серийный выпуск должен начаться в начале марта, и уже в апреле новые машины появятся в продаже.

10.02.2023 21:05

Минюст объявил иноагентом автоэксперта Сергея Асланяна.

10.02.2023 20:16

В Кремле не исключили возникновения сложностей из-за закрытия белорусско-польских переходов и для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

10.02.2023 15:34

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о бессрочном продлении желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе, территория которого прилегает к Крымскому мосту.

10.02.2023 05:25

Из-за закрытия Польшей пограничного пункта пропуска Бобровники на границе с Белоруссией может образоваться транспортный коллапс, заявил пресс-секретарь погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

10.02.2023, 02:50

В Госдуму внесли законопроект о покупке машины за счет маткапитала. Документ был размещен в базе нижней палаты парламента 9 февраля.

В проекте говорится, что граждане смогут направлять средства материнского капитала «на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест». Машина должна быть новой и произведенной на территории России. Автомобиль будут оформлять в собственность матери, его нельзя будет продавать в течение трех лет с момента регистрации.

10.02.2023 00:52

Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Оставшихся средств будет достаточно для финансирования не более двух проектов, при этом отрасль испытывает острую потребность в господдержке, средства на которую и так собраны с автоконцернов за счет утильсбора.

День 351-й. 9 февраля. Четверг

09.02.2023 13:34

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон, согласно которому грузовые машины будут пересекать границу по предварительной записи. Новые правила затронут не все дороги и пропускные пункты, а самые загруженные. Их список определит правительство.

09.02.2023 00:52

«Татнефть» получила согласие ФАС на приобретение завода Nokian Tyres и других активов финской шинной компании. Стороны достигли соглашения по сделке еще в октябре прошлого года, и Nokian Tyres ожидала выручить около €400 млн. Тем не менее сейчас компания видит неопределенность по срокам и условиям сделки, а также перспективам в принципе закрыть ее из-за необходимости согласования с властями. Юристы напоминают, что сделку еще должна одобрить правительственная комиссия.

День 350-й. 8 февраля. Среда

08.02.2023 20:36

Количество объявлений о продаже подержанных премиальных иномарок в январе 2023-го выросло на 63% год к году. Речь идет о таких брендах, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche и Infiniti. При этом число предложений о продаже автомобилей с пробегом до трех лет увеличилось почти вдвое.

08.02.2023 14:02

Регионам предлагают пересмотреть нормативы количества парковочных мест при строительстве жилья, и по возможности пересадить население на общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги.

Сколько машино-мест будет в новостройке, решает не застройщик, а местные власти. У каждого региона свои нормативы и так называемый парковочный коэффициент.

Мэр Нижнекамска предложил увеличить число парковочных мест при строительстве, но вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в ответ: «Мы не настолько богатая страна, чтобы на каждую квартиру минимум иметь по одному парковочному месту. Никто в мире так не делает».

День 349-й. 7 февраля. Вторник

07.02.2023 20:20

Toyota не поставляет запчасти в Россию, но их по-прежнему могут завозить дилеры. В компании заявили, что не против импорта комплектующих, которые не попали под санкции.

07.02.2023 13:04

АвтоВАЗ сообщил, что закрыл сделку по покупке у НАМИ 99% бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге за €1. Опцион по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном сохраняется в течение шести лет.

07.02.2023 12:49

«Автодом» планирует полностью закрыть сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz до конца месяца. Это позволит дилеру начать поставки запчастей для немецких автомобилей, а в будущем холдинг запустит производство машин на заводе концерна,

07.02.2023 11:20

АвтоВАЗ в 2023 году планирует выпустить до 10 тыс. автомобилей на петербургском заводе Nissan, перешедшем в собственность РФ.

День 348-й. 6 февраля. Понедельник

06.02.2023 14:41

По итогам января в объемном выражении более половины всех проданных машин пришлось на Lada (17,5 тыс. штук). Следом идет Haval (падение роста на 43%, до 4,5 тыс. штук). На третьем месте — Geely, ее реализация увеличилась сразу на 88%, до 3,5 тыс. машин.

06.02.2023 14:36

Президент РФ В. Путин своим указом разрешил российскому холдингу «Автодом» выкупить дочернюю банковскую структуру немецкой Mercedes-Benz Group AG — «Мерседес-Бенц Банк Рус».

06.02.2023 14:15

В январе 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 63,1%. В статистике не учтена Chery и ее суббрендов, которые отчитываются поквартально.

06.02.2023 09:56

С 6 февраля Эстония запретила покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты, в том числе бензин в канистрах. Глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус пояснила, что резиденты Евросоюза могут купить топливо в России, если это нужно для завершения поездки и возвращения в ЕС. «Подсчитано, что сегодня при первом пересечении границы с Эстонией почти у 80% легковых автомобилей есть десятилитровая канистра с бензином помимо заправленного топливного бака»,— рассказала Пирет Тинкус и добавила, что аналогичный запрет действует в странах Балтии и Финляндии.

06.02.2023 00:26

АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников “Ъ”, площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Это может быть реализовано за счет работы с поставщиками VW из Турции или партнерами концерна из Китая.

06.02.2023 00:26

На конец 2022 года просрочка в сегменте автокредитования достигла уровня 5% как в денежном, так и в количественном выражении. Пока это приемлемый показатель, но участники рынка допускают, что он будет расти: увеличивается доля выдач ссуд на машины с пробегом, риски дефолтов по которым значительно выше. Тем не менее банкиры пока готовы самостоятельно заниматься взысканием по автокредитам, без привлечения коллекторов.