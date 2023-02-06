Путин разрешил «Автодому» выкупить дочерний банк Mercedes-Benz

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил российскому холдингу «Автодом» выкупить дочернюю банковскую структуру немецкой Mercedes-Benz Group AG — «Мерседес-Бенц Банк Рус». Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Mercedes-Benz Group сообщила о намерении уйти из России осенью 2022 года. Группа анонсировала продажу свое доли в местных «дочках»: «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор), подмосковном заводе «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», лизинговой «дочке» «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (компании по лизингу и факторингу автомобилей).

После того как российские «дочки» Mercedes-Benz перейдут «Автодому», компания сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей, проданных на российском рынке, а также привлекать другие компании для выпуска автомобилей на базе завода в Есино.

Холдинг «Автодом» принадлежит бизнесмену Андрею Ольховскому. Компания занимается продажей и обслуживанием премиальных и люксовых автомобилей. В августе «Автодом» сообщил о переговорах с китайскими автопроизводителями о эксклюзивном дистрибуторстве новых марок в России.

Подробнее — в материале «Mercedes-Benz уходит из России».

Анастасия Ларина