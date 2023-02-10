В Госдуму внесли законопроект о покупке машины за счет маткапитала

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла законопроект, разрешающий использовать средства маткапитала для покупки машины. Документ был размещен в базе нижней палаты парламента вчера, 9 февраля.

В проекте говорится, что граждане смогут направлять средства материнского капитала «на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест». Машина должна быть новой и произведенной на территории России. Автомобиль будут оформлять в собственность матери, и его нельзя будет продавать в течение трех лет с момента его регистрации.

С 1 февраля маткапитал проиндексировали на 11,9%. Размер выплаты за первого и второго ребенка составляет 587 тыс. руб. и 775,6 тыс. руб. соответственно. По закону тратить эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

В мае 2022 года зампред комитета Думы по просвещению Яна Лантратова направляла правительству предложение, которое позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. С августа разрешено использовать маткапитал для оплаты детсадов, с октября его также можно тратить на оплату репетиторов.

Лаура Кеффер