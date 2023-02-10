АвтоВАЗ начал предсерийный выпуск Lada Vesta NG

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти началось предсерийное производство Lada Vesta NG. Серийный выпуск должен начаться в начале марта, и уже в апреле новые машины появятся в продаже, сообщили в правительстве Самарской области.

«В пятницу, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров и президент АО АвтоВАЗ Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG»,— сказано в заявлении регионального правительства.

Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но возобновилось в начале лета того же года. С 29 августа автосборочный комплекс АвтоВАЗа в Тольятти перешел на режим шестидневной рабочей недели, на предприятие наняли более 1 тыс. новых сотрудников.

АвтоВАЗ имеет производственные площадки в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французский Renault передал свою долю в компании (67,69%) в госсобственность России. Новое руководство планирует возобновить производство почти всей модельной линейки в 2023 году. По итогам 2022 года было продано более 188,6 тыс. автомобилей, а рыночная доля Lada в России составила почти 28%.