Минюст объявил Земфиру и Дмитрия Гудкова иноагентами

Министерство юстиции объявило иноcтранными агентами певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, математика, эксперта по выборам Сергея Шпилькина.

Также в реестр иноагентов внесены: основательница центра «Насилию.нет» (признан иностранным агентом) Анна Ривина, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, автоэксперт Сергей Асланян, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева.

«Земфира Талгатовна Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников»,— говорится в сообщении на сайте министерства.

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