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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ планирует за год выпустить до 10 тыс. машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге

АвтоВАЗ в 2023 году планирует выпустить до 10 тыс. автомобилей на петербургском заводе Nissan, перешедшем в собственность РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам совещания регионального отделения Союза машиностроителей.

Уточняется, что объем выпуска будет зависеть «от динамики спроса на российском автомобильном рынке». «В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50–70 тыс. в год при наличии позитивного тренда на рынке»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте концерна.

Nissan объявил об уходе с российского рынка в октябре 2022 года. Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. В январе стало известно, что АвтоВАЗ получит российские активы Nissan.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «АвтоВАЗ приедет до конца зимы».

Лаура Кеффер

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