«Система» садится за руль

АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников “Ъ”, площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что это может быть реализовано за счет работы с поставщиками VW из Турции или партнерами концерна из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

АФК «Система» ведет переговоры о приобретении калужского завода у Volkswagen, рассказал ряд собеседников “Ъ”. Источники “Ъ” сообщают, что АФК планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur. В состав AllurGroup входят производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибуторская сеть AllurAuto.

В АФК и Allure отказались от комментариев. В «Фольксваген Груп Рус» сказали, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии. «Один из возможных вариантов — это продажа активов "Фольксваген Груп Рус" третьей стороне. Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято»,— сообщили там. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в октябре 2022 года со ссылкой на источники сообщало, что VW рассчитывает найти покупателей на завод в России или Китае.

Завод VW в Калуге запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году выпущено 118 тыс. машин. Производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. В отчетности Volkswagen Group за третий квартал говорится о намерении концерна продать определенные компании в РФ — однако речь могла идти и о грузовом подразделении Traton (его активы в РФ были проданы) и Porsche. Также у VW в Калуге есть завод двигателей.

У Allur есть китайские акционеры: так, основным владельцем (51%) группы в 2020 году была C&J Ned Auto B.V., которой владеют китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd. Последней компании принадлежит юрлицо, через которое в России работает китайский автопроизводитель JAC. А Jiangqi Holdings работает с VW в Китае. Еще 27,48% в Allur у ее председателя совета директоров Андрея Лаврентьева, 16,52% — у Юрия Цхая, 5% — у государственного Банка развития Казахстана.

АО «Группа компаний "Аллюр"» не опубликовало отчетность за 2021 год.

Два источника “Ъ” говорят, что схема возможного взаимодействия казахстанской и российской сторон в сделке еще не определена, есть несколько вариантов. Однако, по их словам, речь идет о продолжении выпуска имеющихся моделей. Volkswagen занимает более мягкую позицию во взаимодействии с Россией: например, в отличие от большинства европейских автоконцернов, в своей отчетности называет нынешний кризис не «войной», а российско-украинским конфликтом.

АФК «Система», в свою очередь, планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг, говорит источник “Ъ”. Сейчас в периметре холдинга нет таких активов, но 2000-е годы у «Системы» было СП по сборке грузовиков Volvo в Зеленограде.

Другой источник “Ъ” рассказал о возможном участии в сделке не только компании из Казахстана, но и об интересе игроков с Ближнего Востока и Китая: речь также идет о выпуске VW или близких моделей. Об участии АФК он не слышал.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов отмечает, что АФК без индустриального партнера и его компетенций будет сложно перезапустить завод. Также он полагает, что VW не будет передавать права на модели или самостоятельно обеспечивать поставки комплектующих на площадку. По словам аналитика, речь может идти о работе через партнеров Volkswagen в дружественных странах — производителей комплектующих из Турции и КНР — для минимизации санкционных рисков. Сергей Удалов из «Автостата» также говорит, что с учетом масштаба бренда и завода история его перезапуска не пройдет незамеченной, поэтому сомневается в возможности прямых поставок от VW через Казахстан или казахстанскую компанию.

Volkswagen, как рассказывали собеседники “Ъ”, и сам пытался перезапустить завод в РФ за счет поставок компонентов из Турции. Однако этого так и не произошло. По словам собеседников “Ъ” в европейских автоконцернах, их штаб-квартиры запрещали использовать такие схемы, поскольку опасались их трактовки как обход санкций ЕС (они ограничивают ввоз в Россию комплектующих стоимостью свыше €300).

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов; Александр Константинов, Астана