В России провожают Mercedes-Benz

«Автодом» планирует полностью закрыть сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz до конца месяца. Это позволит дилеру начать поставки запчастей для немецких автомобилей, а в будущем холдинг запустит производство машин на заводе концерна, сообщили в компании. О каких марках идет речь, неизвестно. Вместе с тем предприятие перезапустят в лучшем случае в конце года, считают собеседники “Ъ FM”. Тем не менее они отмечают, что сделка должна решить проблему с запчастями для Mercedes-Benz. Как изменятся цены на детали? И что будут производить на подмосковном заводе немецкого концерна? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Mercedes-Benz стал третьим автопроизводителем, который полностью избавился от своих российских активов. О приостановке работы в стране концерн объявил почти сразу после начала боевых действий на Украине, а о продаже стало известно в октябре 2022-го. Выкупить подмосковный завод должен был дилер «Автодом», и теперь компания почти вышла на финальную стадию сделки.

В холдинге неоднократно отмечали, что покупка активов Mercedes-Benz позволит как минимум наладить поставки запчастей для моделей бренда и продолжить стабильное обслуживание автопарка. И для бизнес-сегмента рынка — это одна из главных проблем, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Возможно, "Автодом" возьмет на себя еще снабжение тех дилеров и сервисов, которые занимаются варкой. Потому что на сегодняшний день проблем со снабжением премиальных автомобилей запчастями выше крыши, начиная от той самой крыши и кузовных деталей и заканчивая сложными узлами. До сих пор не все позиции, по которым нужны серьезные договоренности с производителем, закрыты».

После того как почти все западные автопроизводители ушли с российского рынка, прекратились и официальные поставки запчастей. Это привело к тому, что цены на детали почти за год выросли в среднем на 27%, а по отдельным брендам рост и вовсе составил 60%, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков.

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что сделка «Автодома» с Mercedes-Benz позволит как минимум организовать поставку гарантийных запчастей для немецких машин. Однако автоэксперт Вячеслав Субботин не ждет, что это будут хоть сколько-нибудь большие объемы. И уж точно, по его словам, речь не может идти об официальных поставках:

«Если заказывать автомобили именно для России, то никто и никогда такое официальное подтверждение не даст. Потому что страх санкций гораздо более велик, чем страсть наживы. Сейчас можно получить оригинальные детали через третьи или четвертые руки. Поэтому сроки поставок запчастей и увеличиваются, и цена растет примерно в 10 раз. Никто с Россией связываться не будет, каким бы "Автодом" прибыльным ни был».

При этом российский дилер рассчитывает наладить еще и поставки Mercedes-Benz по параллельному импорту. Во всяком случае, компания будет искать такие возможности. Но вместе с этим в планах у холдинга перезапустить производство новых авто на подмосковном заводе немецкого концерна. Что это будут за автомобили, пока неизвестно. Своя версия есть у руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева:

«Я бы сейчас искал китайского производителя в верхнем ценовом сегменте. Может быть, это будет тот же Hongqi, вполне достойный бренд. Руководство КНР ездит на этих машинах. С точки зрения технологий у них появился собственный V-образный 12-цилиндровый двигатель, который далеко не все производители умеют делать. Что касается отделочных материалов, то там тоже все хорошо. И этот бренд явно готовится к выходу в России».

Однако в самом «Автодоме» признавали, что возобновить производство можно будет только через восемь-девять месяцев. А собеседники “Ъ FM” не исключают, что на это уйдет год или даже больше. Вопрос лишь в том, будет ли спрос на новые машины. Ведь, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей в России продолжают падать. В январе, в частности, они сократились на 63% год к году.

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