Белоруссия опасается транспортного коллапса на границе с Польшей

Из-за закрытия Польшей пограничного пункта пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией может образоваться транспортный коллапс, заявил пресс-секретарь погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Польские власти ранее уведомили, что закрывают пункт пропуска сегодня, 10 февраля.

Господин Быковский пояснил, что теперь на границе из шести пунктов пропуска останется только два. «Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска», — рассказал он (цитата по ТАСС). По его мнению, «объективных причин» для закрытия пограничного пункта пропуска нет.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский объяснял, что решение принимали «с учетом интересов государственной безопасности». В белорусском погранкомитете сказали, что теперь передвижение грузового транспорта в Польшу будет возможно только через пункт пропуска «Кукурыки», а легкового — через «Тересполь». Близкий к погранкомитету источник заявил ТАСС, что Варшава решила закрыть погранпереход из-за недовольства введенным Минском безвизовым режимом для жителей Польши, Латвии и Литвы.

В сентябре 2022 года Польша и страны Балтии ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. Исключения сделаны для водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам.

Лаура Кеффер