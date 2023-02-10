Автопром недосчитается господдержки

Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Оставшихся средств будет достаточно для финансирования не более двух проектов. Как отмечают источники “Ъ”, отрасль испытывает острую потребность в господдержке, средства на которую и так собраны с автоконцернов за счет утильсбора. В Фонде развития промышленности отметили, что у него есть возможность выдать займы на компоненты из имеющихся средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа Фонда развития промышленности (ФРП) «Автокомпоненты» была сокращена на 3 млрд руб., примерно до 3 млрд руб., а средства перераспределены на «нужды новых территорий», рассказали три собеседника “Ъ”. Согласно проекту бюджета, на ее финансирование в 2023 году было выделено 6,9 млрд руб., но теперь бюджет скорректирован Минпромторгом. В Минпромторге не дали комментариев.

Речь идет о программе, в рамках которой предоставляются займы под 1% годовых на создание серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и спецтехники, а также увеличения масштабов выпуска автокомпонентов. Размер займов варьируется от 100 млн до 5 млрд руб., говорится в параметрах программы. В 2022 году, как сообщал Минпромторг, по программе «Автокомпоненты» было выдано 14 займов на общую сумму 45,2 млрд руб. Заемщиками по этой программе стали АвтоВАЗ, КамАЗ, автозавод «Урал» и другие компании.

Источник “Ъ” отмечает, что сейчас по программе заявлены в основном проекты от автоконцернов, запросы финансирования по каждому из них стартуют от 1,5 млрд руб. По данным “Ъ”, есть несколько заявок с финансированием в 3–4 млрд руб.

Собеседники “Ъ” не знают, на что именно будут перераспределены средства. Но 9 февраля замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных сообщил, что промышленные предприятия в ЛНР получат 1 млрд руб. на развитие. По его словам, создание региональной программы развития промышленности для таких субъектов — первоочередная задача, стоящая перед Минпромторгом в 2023 году.

Ситуация с господдержкой в автопроме в целом близка к критической, отмечают источники “Ъ”. В том числе они говорят об исчерпании средств на программу льготного автокредитования по машинам с ДВС — об этом 9 февраля писал Autonews. Сложности с финансированием программ в отрасли возникли еще при формировании федерального бюджета, поскольку традиционно на них направлялись средства утильсбора от недостаточно локализованных иностранных производств в РФ, которые сейчас в основном простаивают (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

Обычно запрос автопрома на дополнительное финансирование решался также за счет утильсбора — его индексировали, а «избыток» средств, собранных с локальных заводов, направляли на субсидии. В январе глава АвтоВАЗа Максим Соколов предлагал повысить утильсбор (см. “Ъ” от 11 января). Но в последние два года власти от этого отказывались из-за рисков роста цен на машины и связанной с этим социальной напряженности. Источник “Ъ” говорит, что можно было бы повысить ввозные пошлины, но эти средства «точно не отдадут из бюджета», поскольку он запланирован дефицитным.

Впрочем, один из источников “Ъ” говорит, что поиск финансирования как минимум на программу автокомпонентов не должен быть проблемой с учетом наличия у ФРП собственных средств. Кроме того, отмечает он, средств программы в любом случае бы не хватило — в 2022 году Минпромторг оценивал потребность в финансировании локализации компонентов в 100 млрд руб.

В ФРП “Ъ” пояснили, что и без дополнительной докапитализации в распоряжении фонда «имеется 75 млрд руб. на все программы финансирования, часть из которых может быть направлена в том числе на проекты по выпуску автокомпонентов».

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что без создания компонентной базы невозможно построить собственный автопром. В то же время за счет только собственных средств автоконцернов это будет реализовать сложно, если стоит задача создавать добавленную стоимость в стране.

Ольга Никитина