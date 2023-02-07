Toyota подошла к санкциям детально

Toyota не поставляет запчасти в Россию, но их по-прежнему могут завозить дилеры. В компании заявили, что не против импорта комплектующих, которые не попали под санкции. Ранее «Известия» сообщили, что Toyota якобы возобновила поставки таких запчастей, а российская «дочка» концерна разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей, попавших под ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Несмотря на опровержение компании, ввоз запчастей для японских авто продолжается, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «Ситуация по иностранным автоконцернам, по большому счету, сильно не отличается. Речь идет о тех компаниях, которые, находясь под юрисдикцией той или иной страны, обязаны выполнять санкционный режим. Безусловно, есть запчасти, которые не попадают под ограничения, но это очень небольшой объем, о котором говорить не приходится.

Между тем практика, когда дилеры ввозят комплектующие в Россию через третьи страны, возникла с момента начала параллельного импорта. Ведь в этом случае не требуется спрашивать разрешения на поставки у правообладателя. Параллельный импорт наладили как дилеры, так и другие дистрибуторы, которые не имели дилерских контрактов.

Что касается стоимости запчастей, то можно сравнить их текущие артикулы с тем, что было год назад. Мы измеряли это на нескольких десятках тысяч позиций и можем сказать, что большинство комплектующих подорожали в пределах от 25% до 80% в зависимости от бренда».

В январе 2023 года компания «Рольф» сообщила, что в России нет проблем с обслуживанием автомобилей Toyota — дилер заявил «РИА Новости», что текущего запаса расходников хватит на три-четыре месяца. Во многом такая ситуация объясняется тем, что в прошлом году компания разобрала на запчасти недособранные в России машины, пояснил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«По слесарному ремонту и по гарантии они все повезли. Но все автомобили российской сборки, которые оставались на заводе в Санкт-Петербурге, были разобраны и розданы дилерам под гарантийные ремонты и запчасти. В Россию не везут кузовные детали, стекла и электронику. Что касается первого пункта, то это вообще не проблема, можно найти неоригинальные комплектующие. Вместе с тем из-за санкций стоит половина алюминиевых заводов в Европе. Так что запасные кузовные части, например, на Mercedes или BMW 2021-го или 2022 года выпуска — это проблема даже в Германии».

Toyota перестала поставлять авто в Россию в марте 2022 года и остановила производство в стране. В сентябре площадку в Санкт-Петербурге, которая была рассчитана на выпуск 100 тыс. машин в год, окончательно закрыли, сейчас она находится в стадии консервации.

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Даниил Бабкин