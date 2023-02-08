Машино-места оказались не у дел

Средняя цена машино-места в московских новостройках выросла до 2,3 млн руб. Такие данные приводит управление Росреестра по Москве. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин высказался за сокращение подобной недвижимости. По его словам, в таком количестве парковки не распродаются, а платят за них в итоге все жители домов. Регионам предлагают пересмотреть нормативы количества парковочных мест при строительстве жилья, и по возможности пересадить население на общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги. Что думают по этому поводу застройщики и автомобилисты? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сколько машино-мест будет в новостройке, решает не застройщик, а местные власти. У каждого региона свои нормативы и так называемый парковочный коэффициент. Зачастую он завышен. На это обратил внимание Марат Хуснулин, выступая на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Мэр Нижнекамска предложил увеличить число парковочных мест при строительстве, но получил жесткий ответ вице-премьера:

«Мы не настолько богатая страна, чтобы на каждую квартиру минимум иметь по одному парковочному месту. Никто в мире так не делает».

За сокращение парковочных мест в новостройках, как выясняется, выступают и сами девелоперы. Но по закону застройщики не могут снизить число машино-мест, говорит директор департамента развития продукта ГК ФСК Петр Кирилловский:

«Если говорить про московский бизнес-класс в пределах МКАД, то в среднем на 100 квартир приходится от 40 до 60 машино-мест. То есть мы строим столько, сколько продаем. Если говорить про Московскую область, часто требования по нормативам там выше. Получается, что мы тратим деньги на строительство парковок, а их себестоимость добавляется к себестоимости квадратного метра, но машино-места не продаются».

То есть получается, что за нераспроданные парковочные мест в итоге платят те, у кого вообще нет автомобиля. А с учетом снижения доходов и проблем с автопромом строительство таких парковок неэффективно, соглашается урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:

«В погоне за квадратными метрами зачастую дома строят прямо в полях, не обеспечивая их инфраструктурой — ни транспортной, ни социальной — и у людей появляется зависимость от автомобиля.

Нельзя просто говорить, что вы не будете ездить на машинах. Что нужно? Давать альтернативу. А вот этой альтернативы в наших городах, как правило, нет, потому что общественный транспорт недофинансирован».

В Москве дела обстоят гораздо лучше, а вот регионы строить дороги не торопятся. Они увеличивают тот самый парковочный коэффициент, добавляет коммерческий директор группы компаний «РКС Девелопмент» Денис Крючков:

«В регионах никто не готов платить за парковочное место даже 1 млн руб. Мы построим эту парковку по нормативу, но люди все равно не будут на ней парковаться. То же касается и этажерок, стоимость машино-места в таком гараже составляет примерно 350 тыс. руб. Они стоят нераспроданными, а строить дешевле не получается. Застройщик при этом может сдать такую парковку в аренду, но окупаемость машино-места тогда достигает 28 лет».

В итоге каждый считает свою выгоду, и про автомобилистов тут вообще не думают. Власти насильно выталкивают людей в общественный транспорт, не предлагая альтернативы, резюмирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Люди покупают дорогую недвижимость, но не имеют возможности купить к ней машино-место. И самое удивительное предложение, которое я видел в столичном ЖК — при покупке квартиры дарили электросамокат. Что же касается более простого и массового жилья, проблемы с парковкой там превращаются в войны. Из новейших комплексов, например, в Красногорске, жители выезжают из своего двора по 30-40 минут».

Возможно, ситуацию бы изменила ипотека. К примеру, при покупке жилья можно было бы оформить кредит еще и на машино-место. Но таких подарков банки, как и сами застройщики, не дают.

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