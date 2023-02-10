Польша опускает шлагбаумы

Польша не исключает закрытия всех пунктов пропуска с Белоруссией. После того как 10 февраля перестал работать погранпереход в Бобровниках, остаются открытыми только два КПП из шести: для легкового транспорта «Брест» и для грузового — «Козловичи». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это решение будет приниматься в интересах страны и будет зависеть от действий Минска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Если же Польша закроет оставшиеся переходы, то транспортным компаниям придется менять маршруты. В этом случае доставка грузов будет занимать около месяца, подчеркнул гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

«КПП "Бобровники" за последний год пропускал по 300 фур в обе стороны. Рядом есть крупный переход "Козловичи"-"Кукурыки", у которого пропускная способность — 2 тыс. большегрузов. Предположим, эти 300 грузовиков, которые уже не могут проезжать через "Бобровичи", направятся на "Кукурыки". В итоге возникнет дополнительная очередь, это плюс два дня к срокам доставки. Сегодня это не является критичным для поставок грузов из Европейского союза, потому что если раньше мы боролись за часы, то сегодня говорим в принципе о возможности доставить товары. Все понимают, что сроки доставки в среднем выросли примерно на 50% и составляют 18 дней. К этому уже адаптировались.

Если же закроют, например, еще и "Кукурыки", то это уже существенный объем фур, то есть 1-1,3 тыс. большегрузов должны будут куда-то деться. Все они поедут, естественно, через Прибалтику. Латвия граничит с Россией, Литва — с Белоруссией, и там свои погранпереходы.

Так что в этом случае на КПП на польско-литовском направлении тоже начнутся очереди. Скорее всего все это приведет к тому, что к срокам доставки добавится еще пять-десять дней, грузовики будут стоять в очереди, и пункты пропуска просто перестанут справляться.

В свою очередь, это отразится на стоимости доставки, потому что рейс, который приносит определенный доход транспортной компании, увеличится по срокам. Эти затраты, естественно, необходимо будет отбивать».

В свою очередь, в Кремле не исключили возникновения сложностей из-за закрытия белорусско-польских переходов и для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, как отмечает коммерческий директор компании Sota Logistic Кирилл Латинский, большая часть поставляемых в Белоруссию товаров предназначается как раз для России: «Речь непосредственно идет об отечественном рынке, потому что 85-90% грузов, которые въезжают со стороны Евросоюза в Белоруссию, предназначаются как раз для России. Влияние на саму Белоруссию тоже будет, но в меньшей степени.

Такие каналы поставок — ключевой коридор транспортировок грузов в РФ. Это те категории товаров, которые не включены в санкции, они ввозятся путем прямого импорта через территорию соседней страны. Сейчас это самый дешевый вариант поставок в Россию».

В 2021 году из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе Варшава уже закрывала два пункта пропуска. До сих пор для грузовиков было доступно только два перехода. По данным на 10 февраля 2023-го, на пункте пропуска Берестовица-Бобровники, находилось 200 большегрузов.

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Светлана Белова, Дарья Фоменко