Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Польша опускает шлагбаумы

К чему приведет закрытие КПП на границе с Белоруссией

Польша не исключает закрытия всех пунктов пропуска с Белоруссией. После того как 10 февраля перестал работать погранпереход в Бобровниках, остаются открытыми только два КПП из шести: для легкового транспорта «Брест» и для грузового — «Козловичи». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это решение будет приниматься в интересах страны и будет зависеть от действий Минска.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Если же Польша закроет оставшиеся переходы, то транспортным компаниям придется менять маршруты. В этом случае доставка грузов будет занимать около месяца, подчеркнул гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

«КПП "Бобровники" за последний год пропускал по 300 фур в обе стороны. Рядом есть крупный переход "Козловичи"-"Кукурыки", у которого пропускная способность — 2 тыс. большегрузов. Предположим, эти 300 грузовиков, которые уже не могут проезжать через "Бобровичи", направятся на "Кукурыки". В итоге возникнет дополнительная очередь, это плюс два дня к срокам доставки. Сегодня это не является критичным для поставок грузов из Европейского союза, потому что если раньше мы боролись за часы, то сегодня говорим в принципе о возможности доставить товары. Все понимают, что сроки доставки в среднем выросли примерно на 50% и составляют 18 дней. К этому уже адаптировались.

Если же закроют, например, еще и "Кукурыки", то это уже существенный объем фур, то есть 1-1,3 тыс. большегрузов должны будут куда-то деться. Все они поедут, естественно, через Прибалтику. Латвия граничит с Россией, Литва — с Белоруссией, и там свои погранпереходы.

Так что в этом случае на КПП на польско-литовском направлении тоже начнутся очереди. Скорее всего все это приведет к тому, что к срокам доставки добавится еще пять-десять дней, грузовики будут стоять в очереди, и пункты пропуска просто перестанут справляться.

В свою очередь, это отразится на стоимости доставки, потому что рейс, который приносит определенный доход транспортной компании, увеличится по срокам. Эти затраты, естественно, необходимо будет отбивать».

Как изменились автоперевозки в РФ в 2022 году

Как изменились автоперевозки в РФ в 2022 году

В свою очередь, в Кремле не исключили возникновения сложностей из-за закрытия белорусско-польских переходов и для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, как отмечает коммерческий директор компании Sota Logistic Кирилл Латинский, большая часть поставляемых в Белоруссию товаров предназначается как раз для России: «Речь непосредственно идет об отечественном рынке, потому что 85-90% грузов, которые въезжают со стороны Евросоюза в Белоруссию, предназначаются как раз для России. Влияние на саму Белоруссию тоже будет, но в меньшей степени.

Такие каналы поставок — ключевой коридор транспортировок грузов в РФ. Это те категории товаров, которые не включены в санкции, они ввозятся путем прямого импорта через территорию соседней страны. Сейчас это самый дешевый вариант поставок в Россию».

В 2021 году из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе Варшава уже закрывала два пункта пропуска. До сих пор для грузовиков было доступно только два перехода. По данным на 10 февраля 2023-го, на пункте пропуска Берестовица-Бобровники, находилось 200 большегрузов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова, Дарья Фоменко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...