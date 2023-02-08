Дорогие автомобили зачастили на сервисы объявлений

Россияне начали избавляться от подержанных премиальных машин — количество объявлений о продаже таких иномарок в январе 2023-го выросло на 63% год к году, подсчитали в сервисе «Авито Авто». Речь идет о таких марках, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche и Infiniti. При этом чем новее машина, тем чаще от нее пытаются отказаться — число предложений о продаже автомобилей с пробегом до трех лет увеличилось почти вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С чем связан столь резкий всплеск предложения на рынке? Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов считает, что на это повлияло сразу несколько факторов: «Как правило, потребитель в премиальном сегменте наиболее разумен. Ранее цена на такие автомобили резко возросла, но при этом произошло две вещи. Во-первых, определенная часть населения, у которой есть дорогие машины, покинула территорию Российской Федерации. Во-вторых, они пытаются на сегодняшний день зафиксировать ту маржинальную разницу, которую могут получить за двух- или трехлетний автомобиль.

Многие отдают себе отчет в том, что какие-то функции в премиальных моделях могут стать недоступными, так как их просто отключат от дилерских порталов.

Кроме того, сейчас очень разумно пересесть на китайские марки. Так что в этом сегменте рынок движется в соответствии с общими законами — чем больше предложение, тем ниже цена. В общем-то, ценник на премиальные машины снизился, как и аппетиты их владельцев. То есть на сегодняшний день желающих продать, например, автомобили большой немецкой тройки становится больше, чем желающих немедленно что-то купить. У нас сейчас так, это реальности нового автомобильного рынка».

Между тем продажи легковых автомобилей с пробегом в целом за прошлый год просели почти на 20% по сравнению с 2021-м, подсчитали в агентстве «Автостат». При этом такие машины подорожали на 37%, в среднем до 1,3 млн руб. Интерес к премиальному сегменту на этом рынке в текущих условиях будет немалым, поскольку новых моделей по-прежнему недостаточно, даже несмотря на параллельный импорт, отметил генеральный директор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Компании, которые привозят автомобили по параллельном импорту, получают все больше заказов, но такую иномарку придется подождать. Сроки доставки могут варьироваться в зависимости от модели от двух-трех до шести-восьми недель. Что касается машин с пробегом, то, во-первых, они есть в наличии. Во-вторых, подержанные авто зачастую представлены в России в более богатых комплектациях, чем те, которые можно привезти из-за границы. Кроме того, на некоторые модели все еще действует какая-никакая гарантия. Я уж не говорю о том, что такие машины существенно дешевле, чем новые иномарки, которые привозятся из-за рубежа. Если взять новый автомобиль где-нибудь в Европе, то его цена в России окажется примерно на 70% выше».

Рынок новых легковых машин в России тем временем продолжает сокращаться. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе продажи упали на 63% год к году и составили немногим более 32 тыс. автомобилей. При этом наиболее популярными моделями оказались бренды Lada, а также китайские Haval и Geely.

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Владимир Расулов