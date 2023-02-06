Просрочка с пробегом

На конец 2022 года просрочка в сегменте автокредитования достигла уровня 5% как в денежном, так и в количественном выражении. Пока это приемлемый показатель, но участники рынка допускают, что он будет расти: в сегменте автокредитования увеличивается доля выдач ссуд на машины с пробегом, риски дефолтов по которым значительно выше. Тем не менее банкиры пока готовы самостоятельно заниматься взысканием по автокредитам, без привлечения коллекторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам декабря 2022 года портфель просроченной задолженности сроком более 90 дней в сегменте автокредитования составил 55,8 млн руб. и 1,7 млн. Это составляет примерно 5% от совокупного портфеля автокредитов как денежном, так и в количественном выражении, следует из данных, подготовленных БКИ «Скоринг Бюро» и Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.

По итогам декабря 2022 года было выдано 46,5 тыс. шт. автокредитов на 57,9 млрд руб. Это в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. Падение началось в марте 2022 года, и до сих пор рынок так и не восстановился на фоне дефицита автомобилей.

Текущие показатели просроченной задолженности по автокредитам являются приемлемыми для кредиторов, но некоторый ее рост возможен на фоне снижения объемов выдачи новых кредитов, допускает гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. «Более высокий уровень просрочки наблюдается по кредитам, выданным на приобретение автомобилей с пробегом. С точки зрения вероятности невозврата автокредита такие заемщики рассматриваются как более рискованные»,— поясняет он.

Более половины автокредитов сегодня выдается именно на подержанные автомобили на фоне трудностей с поставками на российский рынок привычных марок и простоев российских производителей (см. “Ъ” от 13 января). Впрочем, участники рынка не склонны переживать из-за роста выдач кредитов на подержанные машины. «Из-за перетока хороших клиентов в сегмент подержанных авто на фоне дефицитного рынка новых машин риски по выдачам кредитов во втором полугодии начали снижаться»,— поясняют в «Открытии Авто».

В такой ситуации банки предпочитают работать с проблемными автокредитами без привлечения коллекторов. ВТБ самостоятельно взыскивает просроченную задолженность по продуктам с залогами, сообщили в банке. Обычно на стадиях крайнего взыскания (просрочка 90–120 дней), если клиент контактен и платежеспособен, банк старается сам договориться, чтобы машина была реализована, а долг погашен, замечают в «Открытии Авто».

На текущий момент стоимость непрофильных активов, находящихся на балансах банков, можно оценить в 1,3 трлн руб. Наиболее рентабельными из них выступают транспортные средства и коммерческая недвижимость (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года). «Работа с просроченными автокредитами ощутимо отличается от работы с другими активами, так как на поздних стадиях взыскания предполагает наличие сотрудников на местах, чтобы изымать транспортные средства, хранить, экспонировать. Это довольно сложный процесс, труднее ипотечного взыскания, он требует развитой инфраструктуры»,— добавляет директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его оценкам, рыночный портфель автокредитов на поздних стадиях взыскания составляет 50–60 млрд руб.

В более сложных случаях начинается судебное производство, которое может продлиться до 10–12 месяцев. И только на следующем этапе просроченный автокредит попадает к коллекторам. «При наличии автозалога банки пытаются сами взыскать и просудить, если требуется, а коллекторам уже продают "хвосты": когда залог реализован, зачастую ниже рыночной цены, но осталась задолженность по автокредиту, включая основной долг, проценты и штрафы»,— поясняет гендиректор онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex Саша Данилов. Также, отмечает он, банки продают автокредиты в сложных случаях: если приставы не могут найти залог, клиент сам находится розыске или под другим исполнительным производством.

Полина Трифонова