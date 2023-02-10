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Коммерсантъ FM
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На подъезде к Крымскому мосту введен бессрочный уровень террористической опасности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о бессрочном продлении желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе, территория которого прилегает к Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Желтый уровень угрозы был введен в Темрюкском районе 8 октября 2022 года после террористического акта на Крымском мосту. Режим многократно продлевался, а теперь будет действовать бессрочно, до особого распоряжения губернатора Кубани.

Спасательные службы, а также медицинские учреждения в муниципалитете продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули, постоянно проводятся досмотры машин. Также идут проверки социальных и инфраструктурных объектов, ужесточен контроль за соблюдением миграционного законодательства. На всей территории Краснодарского края, в том числе в Темрюкском районе, действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар

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