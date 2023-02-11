Льготные кредиты на авто притормозили

Минпромторг опроверг сообщения об отмене программы льготных кредитов для бензиновых автомобилей. Ранее РБК со ссылкой на дилеров сообщил, что российские банки перестали выдавать такие займы. В некоторых салонах изданию рассказали, что кредитные организации заморозили сделки с марками Lada и Haval. Продавцы предположили, что это связано с перераспределением средств госпрограммы в пользу электромобилей. В Минпромторге эти данные не подтвердили. При этом в пресс-службе министерства отметили, что «корректировка параметров программ стимулирования спроса» возможна.

Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов полагает, что некоторые банки перестали выдавать льготные займы на бензиновые автомобили по собственной инициативе:

«Что касается прекращения некоторыми банками, речь идет не обо всех, кредитования бензиновых автомобилей, да, действительно это есть. Но это, скорее, связано не с электромобилями, а с коммерческими решениями. Сегодня мы снова подходим к достаточно жесткому дефициту автомобилей. Банки планировали, что цены на автомобили, особенно с бензиновыми моторами, будут снижаться, но на самом деле это оказалось не так. Во-первых, обеспечить и поставить в Россию какое-то значительное количество автомобилей на электрической тяге на сегодняшний день не представляется возможным. А теперь давайте посмотрим на российских производителей электрокаров. Кто из них может сделать что-то серьезное? По факту это Evolute.

Что касается поставок по параллельному импорту, там тоже нет бесконечного потока. Кроме того, инфраструктура в России пока еще не развита до необходимого уровня. Покупать "электричку" спокойно можно, если вы живете в Москве или в Санкт-Петербурге. Для других городов — это не лучший выбор.

Что касается банков, то просчитав риски, они понимают, что имея бензиновый автомобиль в залоге, через два-три года он будет падать в цене, потому что это происходит в Китае. Но совершенно не стоит сравнивать РФ и КНР по двум причинам. Первая и главная — это климат. И вторая — Россия по-прежнему является крупнейшим добытчиком и производителем различного ископаемого топлива».

В автосалоне «Долавто» со случаями отказов в выдаче льготных автокредитов на покупку машин с двигателями внутреннего сгорания пока на сталкивались, рассказал “Ъ FM” соучредитель компании Сергей Климов. По его мнению, отказ от субсидирования покупок российских бензиновых авто сейчас был бы нелогичным шагом:

«Доля электромобилей сейчас в общих продажах мизерна. И стимулировать их продажи таким образом, значит лишиться льготного кредитования большого объема выпускаемых автомобилей. Рынок находится в плачевном состоянии. С одной стороны, низкий покупательский спрос, с другой, полное отсутствие дешевых автомобилей. Если не считать АвтоВАЗа, машин стоимостью ниже 2 млн руб. просто нет. А программа льготного кредитования хоть как-то поддерживает спрос».

Скорее всего, стимулирование производства и покупок электромобилей в России растянется на несколько лет, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Конечно, наличие льготного кредитования для покупателей электромобилей делает покупку более привлекательной. Ну, собственно говоря, почему бы и нет. Важен другой момент: думаю, что переход на поддержку именно "электричек" будет постепенным, потому что в России таких авто производят совсем немного. Основной объем — это машины с двигателями внутреннего сгорания. И, мне кажется, сейчас все еще достаточно актуально оказывать поддержку как для производителей , так и для покупателей. Поэтому я бы предположил, что переход на такое адресное, точечное стимулирование именно электромобилей будет не одномоментным».

Сейчас в Липецке автозавод «Моторинвест» производит легковые электромобили Evolute на базе китайского Dongfeng. Кроме того, в столице начался выпуск электрического «Москвича» 3е. В Минпромторге сообщили, что в 2023 году производство электромобилей в стране планируется нарастить в девять раз — до 18 тыс. штук.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский