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Коммерсантъ FM
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На восстановленной части Крымского моста уложили асфальт

Строители уложили слой асфальта на восстановленных пролетах левой стороны автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодня Росавтодором уложен первый из двух слоев асфальтобетона на четырех новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста»,— написал господин Хуснуллин в Telegram. На следующей неделе начнется укладка верхнего слоя дороги.

В конце января Марат Хуснуллин говорил, что восстановительные работы на Крымском мосту идут с опережением графика. В феврале на мосту заменят два поврежденных пролета, а также установят ограждения и наладят освещение. Полностью восстановить автомобильную часть Крымского моста планируют в марте.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись вагоны следующего за грузовиком поезда. Погибли четыре человека. В ФСБ назвали произошедшее терактом.

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

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