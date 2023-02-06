Эстония запретила ввозить российский бензин в канистрах

С сегодняшнего дня, 6 февраля, Эстония запретила покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты, в том числе бензин в канистрах. Об этом сообщила глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

Она пояснила, что резиденты Евросоюза (ЕС) могут купить топливо в России, если это нужно для завершения поездки и возвращения в ЕС. Автомобилисты имеют право ввозить топливо, находящееся в баке их транспортного средства, для использования в нем же. Слив топлива разрешен только при ремонте машины и с условием, что его зальют обратно.

«Подсчитано, что сегодня при первом пересечении границы с Эстонией почти у 80% легковых автомобилей есть десятилитровая канистра с бензином помимо заправленного топливного бака»,— рассказала Пирет Тинкус (цитата по ТАСС). Она добавила, что аналогичный запрет действует в странах Балтии и Финляндии.

С 5 декабря 2022 года ЕС, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. Премьер Эстонии Кая Каллас призывала к его снижению. Эту инициативу также поддерживают Литва и Польша. В феврале ЕС также утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Над нефтепродуктами установился потолок».

Лаура Кеффер