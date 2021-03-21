Главные новости за выходные 20–21 марта

В воскресенье, 21 марта, за получение взяток на общую сумму 31 млн руб. был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По версии следствия, за вознаграждение глава региона лоббировал интересы фармпроизводителей. Также был задержан предполагаемый взяткодатель — экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк». Об уголовном деле

Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться на учебу в Россию. Сейчас в список эпидемиологически благополучных стран входят 25 государств. Допускать иностранцев к очному формату обучения будут только после двух отрицательных тестов на COVID-19. Об обучении в вузах в пандемию

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зарубежных болельщиков. Такое решение приняли организаторы игр. Деньги за билеты, купленные иностранными болельщиками, будут возвращены. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. О новых ограничениях

За выходные в России зарегистрировали почти 19 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за выходные 763 заразившихся. Общее число заразившихся в стране достигло 4 456 869, количество летальных исходов — 95 030. О борьбе с вирусом в РФ

В субботу вечером, 20 марта, в Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел митинг националистов. Участники акции разрисовывали стены здания офиса, взрывали петарды и запускали фейерверки. Полиция не вмешивалась в происходящее. В офисе президента организатором беспорядков назвали экс-главу государства Петра Порошенко. О предыдущих акциях националистов

Россиянин Аслан Карацев выиграл турнир АТР в Дубае. Обыграв южноафриканца Ллойда Харриса, 27-летний спортсмен завоевал свой первый титул АТР и поднялся на 27-е место в мировом рейтинге. О победе

Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Он победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок прошел в Москве. О бое